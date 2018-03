Bei der Wahl des ägyptischen Präsidenten steht der Sieger schon so gut wie fest. Die Wahlbeteiligung ist entscheidend - und noch ausbaufähig.

In Ägypten zeichnet sich gegen Ende der dreitägigen Präsidentenwahl eine niedrige Beteiligung ab. In den ersten zwei Tagen habe sie lediglich bei 21 Prozent gelegen, verlautete aus Kreisen der Wahlbeobachter. Für Mittwoch, den letzten Wahltag, lagen zunächst keine konkreten Schätzungen vor. Die Wahlkommission appellierte aber an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...