Zwolle - 28. März 2018

RoodMicrotec N.V., der führende unabhängige Anbieter von Halbleiterbauelementen und begleitenden hochwertigen Dienstleistungen, veröffentlicht heute seinen Jahresbericht 2017. Sie finden den Bericht, der in Englischer Sprache und nur elektronisch zur Verfügung steht auf unserer Webseite:

https://www.roodmicrotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen (https://www.roodmicrotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen)

Gegenüber den am 08. März 2018 veröffentlichten ungeprüften vorläufigen Zahlen wurden einige Anpassungen vorgenommen. Die Plentum-Anleihen wurden aus dem Finanzanlagevermögen in das Planvermögen innerhalb der Pensionsverpflichtung eingegliedert. In den vergangenen Monaten hat der Plentum Luxembourg Fonds weitere Nachweise für eine Fair-Value-Berechnung dieser Anleihen nach IAS 19 erbracht. Daher werden diese Plentum-Anleihen im Jahr 2017 mit den Pensionsverpflichtungen saldiert. Die früher in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten werden nun über OCI erfasst.

Der bereinigte Nettoverlust für 2017 beträgt EUR 44.000 gegenüber einem Nettoverlust von EUR 1,6 Millionen im Jahr 2016 und die bereinigte Solvabilität beträgt 36% gegenüber 28% im Jahr 2016.

Wir verweisen auf die Kennzahlentabelle in dieser Pressemitteilung und die vollständigen Informationen im Geschäftsbericht.

Nach der Neugestaltung unserer modernen, innovativen und attraktiven Webseite Ende letzten Jahres ist der Geschäftsbericht 2017 das erste Dokument mit unserem modernisierten RoodMicrotec-Logo. Das Logo unterstreicht optisch nach wie vor unser technisches und technologisches Image.

Jährliche Aktionärsversammlung 17. Mai 2018 um 15:00 Uhr, EURONEXT Amsterdam, Beursplein 5

Die Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag, 17. Mai 2018 statt.

Kennzahlen (Englisch)

(EUR x 1,000 unless stated otherwise) 2017 2016 Sales and result Net sales 12,127 10,465 Gross margin 10,157 8,615 EBITDA 949 -310 EBIT (operating result) -69 -1,339 EBT -327 -1,587 Net result -44 -1,578 Cash flow from operating activities 628 -452 Capital, debt & liquidity ratios Total assets 13,416 14,711 Group equity 4,767 4,053 Net debt 2,451 2,428 Capital (=net debt + equity) 7,218 6,481 Gearing ratio (net debt / capital) 34% 37% Solvency (group equity / total liabilities) 36% 28% Debt ratio (net debt / EBITDA) 2.6 -7.8 Net working capital 452 540 Working capital ratio (current assets / current liabilities) 1.17 1.23 Assets Tangible and intangible fixed assets 8,451 7,684 Investments in (in)tangible fixed assets 1,199 1,879 Depreciation of (in)tangible fixed assets 1,018 1,029 Issue of nominal shares At year-end (x 1,000) 66,716 63,411 Number of FTEs (permanent) Average 91 91 Sales / FTE 133 115

Finanzielle Termine

17. Mai 2018 Jahreshauptversammlung der Aktionäre 18. Mai 2018 Jährliche Versammlung der Obligationäre 05. Juli 2018 Veröffentlichung des Halbjahresumsatzes 2018 02. August 2018 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2018 02. August 2018 Konferenzschaltung für Presse und Analysten

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil. Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

Unser integriertes Qualitätsmanagementsystem basiert auf internationalen Normen DIN EN ISO 9001:2015. Darüber hinaus ist unser Qualitätsmanagement weitgehend konsistent zum Automobilstandard ISO / TS 16949. Das Unternehmen verfügt auch über ein akkreditiertes Labor für Testaktivitäten und Qualifizierung nach ISO / IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelemente-programmierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen. Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com (https://www.roodmicrotec.com)

Further information

Martin Sallenhag - CEO, Reinhard Pusch - COO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 38 4215216

Email: investor-relations@roodmicrotec.com (mailto:investor-relations@roodmicrotec.com) Web: www.roodmicrotec.com (http://www.roodmicrotec.com)

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

