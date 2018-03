Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. In den kurzen Laufzeiten gab es kaum Veränderungen, am langen Ende weitere Gewinne.Zweijährige Anleihen büßten 1/32 auf 99 30/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,280 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 2/32 auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...