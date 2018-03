Pariser erinnern mit einem March an die getötete Mireille Knoll. Und sie protestieren gegen Antisemitismus. Zwei Politiker werden ausgebuht.

Nach dem Mord an einer 85-jährigen Holocaust-Überlebenden sind in Paris Tausende Menschen zusammenzukommen, um Mireille Knoll zu gedenken und gegen Antisemitismus zu demonstrieren. An dem Marsch nahmen auch mehrere Minister sowie die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und weitere prominente Politiker teil.

Wie der Fernseh-Nachrichtensender BFMTV und andere Medien am Mittwochabend berichteten, wurden die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der Linksaußenpolitiker Jean-Luc Mélenchon zum Auftakt an der Place de la Nation im Osten der Hauptstadt ...

