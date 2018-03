MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern Google Inc., Tochtergesellschaft der Holding Alphabet Inc., erwirbt den Bild-Format Anbieter Tenor. Google kauft die GIF-Plattform Tenor, die nach eigenen Angaben in 2017 mehr als 300 Millionen Nutzer zählte. Die Kalifornier wollen damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...