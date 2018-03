Der Dax beendete seinen Handel am Mittwoch bei 11.940 und somit 30 Punkte unter dem Schlusskurs 11.970 vom Dienstag. Das Tief lag bei 12.770, das Hoch wurde bei 11.961 eingebucht. DAX TagesstatistikStundenchart H1 - bärisches Engulfing Dax startete nach dem 209 Punkte Gap up vom Dienstag am Mittwoch mit einem 102 Punkte Gap down in den Handel. Die in den letzten Ausblicken erwähnte bärische Engulfing ...

