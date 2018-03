Elliott Advisors (UK) Limited ("Elliott"), ein Berater von Fonds (zusammen "Elliott"), die kollektiv einen Anteil der Stamm- und Sparaktien von Telecom Italia (das "Unternehmen" oder "TIM") besitzen, begrüßte heute die einstimmige Entscheidung des Board of Auditors von TIM, den Antrag von Elliott bezüglich der Ergänzung der Agenda der bevorstehenden Hauptversammlung ("AGM") des Unternehmens, die am 24. April stattfinden wird, mitzutragen. Die geforderten Bedingungen sind (i) der Widerruf der fünf Directors, deren aufgeschobene Rücktritte auf der Vorstandssitzung des Unternehmens vom 22. März angeboten wurden, und (ii) die Ernennung von sechs Directors, in den Personen von Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini und Rocco Sabelli, um die sechs Directors zu ersetzen, die in jüngster Vergangenheit ihren Rücktritt erklärten.

Die Entscheidung des Board of Auditors entspricht dem zynischen und eigennützigen Versuch von Vivendi, die Aktionärsdemokratie durch die scheinbar abgestimmten Rücktrittserklärungen von sieben seiner Directors außer Kraft zu setzen eine Handlung, die gegenwärtig von der italienischen Regulierungsbehörde Consob überprüft wird. Sollten die Anteilseigner auf der Grundlage dieser Entscheidung den Antrag von Elliott zur Wiedereinsetzung eines umfassend ermächtigten, unabhängigen Board of Directors auf der bevorstehenden AGM am 24. April unterstützen, geht Elliott nicht länger von einer weiteren Aktionärsversammlung am 4. Mai aus.

Elliott erwartet die Veröffentlichung der Ergänzung der AGM-Agenda durch das Unternehmen ohne weitere Verzögerung und somit schließlich ein wahrhaft unabhängiges Board. Elliott hofft, dass die Entscheidung des Board of Auditors die Zeit der Missachtung seitens Vivendi und den bewussten Missbrauch der Aktionärsrechte beenden wird, und erwartet, dass sich das Unternehmen einen Schritt weiter auf eine neue Ära bester Corporate Governance Prinzipien und nachhaltiger Wertschöpfung für all seine Anteilseigner zubewegen wird.

Weitere Informationen und die vollständigen Unterlagen, darunter den Shareholder Letter von Elliot und die Shareholder Nominee Biographien erhalten Sie zu Ihrer Einsichtnahme und zum Herunterladen: www.TransformingTIM.com.

Über Elliott

Elliott Management Corporation verwaltet zwei Multistrategie-Fonds mit Vermögenswerten von insgesamt mehr als 34 Milliarden US-Dollar. Sein Hauptfonds, Elliott Associates, L.P., wurde 1977 gegründet und ist damit einer der ältesten Fonds seiner Art unter kontinuierlichem Management. Zu den Investoren der Elliott-Fonds gehören Pensionskassen, Staatsfonds, Stiftungen, Dachfonds und Mitarbeiter des Unternehmens. Elliott Advisors (UK) Limited ist eine Tochtergesellschaft der Elliott Management Corporation.

Unsere Haltung gegenüber TIM entspricht unserer Haltung gegenüber zahlreichen anderen unserer aktuellen und früheren Investitionen. Wir haben eine erhebliche Menge an Zeit und Ressourcen investiert, um TIM zu verstehen, und haben zu diesem Zweck auch zahlreiche Berater beauftragt, mit denen wir eng zusammengearbeitet haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir als Ergebnis dieser Bemühungen zu aussagekräftigen Schlussfolgerungen gelangt sind.

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter

oder

oder

Ansprechpartner für Anteilseigner

