von A. Hohenadl und C. Platt, Euro am Sonntag Die Auswahl ist streng und unerbittlich: Jedes Jahr bewerben sich rund 30.000 Menschen für ein Studium in Yale. Letztlich schaffen nicht mal 2.000 den Sprung auf die amerikanische Elite-Universität. Bei sechs Prozent liegt aktuell die Zulassungsquote. Wem es gelingt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...