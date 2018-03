Durch Abonnementvertrag erhält Otavamedia erhöhte Transparenz und Kontrolle

PubMatic, die auf Publisher fokussierte Sell-Side-Plattform (SSP) für eine offene Zukunft in digitalen Medien, hat heute bekannt gegeben, dass Otavamedia, eines der größten Medienunternehmen Finnlands, einen Vertrag für die Lizenzierung der PubMatic-Plattform auf Abonnementbasis unterzeichnet hat. Durch die Lizenzierung der Technologie statt durch die Zahlung eines Prozentsatzes der Umsätze kann Otavamedia mehr Kontrolle über seine Aktivitäten gewinnen und seinen Geschäftsansatz rationalisieren.

"Durch die Übernahme einer Struktur mit monatlichen Gebühren, die mehr einem SaaS-Vertrag ähnelt, wird unsere Planung vereinfacht. Mit der Ersetzung des traditionellen Revenue-Share-Modells fallen Ungewissheiten weg. Das resultiert in einer prognostizierbaren Kostenbasis, durch die wir bessere Kontrolle erhalten und besser abrechnen können. Sowohl für unsere Werbekunden als auch für das Unternehmen entstehen damit Vorteile", erläutert Antti Ellonen, für digitale Geschäftsentwicklung zuständiger Programmleiter bei Otavamedia.

PubMatic hat damit begonnen, seine Produkte auf Abonnementbasis anzubieten, um die Transparenz des Vorgangs der Technologiebeschaffung zu erhöhen, die Gesamtkosten für die Publisher zu senken und innerhalb der gesamten Lieferkette gesunde Beziehungen zu fördern. Durch die Kostenstruktur des Abonnements entstehen für die Publisher Planbarkeit, Liquidität und letztlich auch die Freiheit, Einsparungen wieder in Innovationen zu investieren.

Das neue Gebührenmodell folgt dem aktuellen Programm von PubMatic für Betrugssicherheit ohne Buy-Side-Gebühren. Da die Werbekunden transparentere Beziehungen fordern, werden Marken und Agenturen durch diese Programme zu aktiverem Bieten ermutigt. Das sorgt für mehr Ausgaben, was wiederum sowohl Werbekunden als auch Publishern nützt.

"Die Einführung eines Abonnementmodells ist Teil unseres Engagements für die Entwicklung eines vereinfachten und transparenten programmatischen Marktplatzes. Otavamedia ist der Geschäftsnutzen bewusst, den das mit sich bringen wird, und wir freuen uns darauf, dass Unternehmen in Zukunft weiter zu unterstützen", kommentierte Bill Swanson, Chief Revenue Officer EMEA bei PubMatic.

Otavamedia nutzt seit 2015 mehrere PubMatic-Produkte, darunter OpenWrap, den branchenweit ersten hybriden Wrapper auf Client- und Serverseite. Durch diesen neuen Vertrag kann das Unternehmen dieses Portfolio erweitern, ohne sich um zunehmende Kosten für das Unternehmen sorgen zu müssen.

"Wir arbeiten jetzt seit über zwei Jahren mit PubMatic zusammen. Das Unternehmen hat ein einzigartiges, transparentes und benutzerfreundliches Produkt, und im Vergleich zu anderen Händlern auf dem Markt ist der Kundendienst unübertroffen", sagt Ellonen. "Mit PubMatic haben wir keine Black-Box-Technologie, sondern einen wahren Partner an der Hand, mit dem wir die globale Reichweite realisieren können, die wir brauchen. Das Unternehmen ist ein sehr starker Akteur auf einem harten Markt."

Über PubMatic

PubMatic ist eine auf Publisher fokussierte Sell-Side-Plattform für eine offene Zukunft in digitalen Medien. Mit der führenden Omnichannel-Technologie für Umsatzautomatisierung für Publisher und mit programmatischen Tools für Medieneinkäufer ermöglicht der am Publisher orientierte Ansatz von PubMatic, dass Werbekunden in großem Maßstab auf Premium-Inventar zugreifen können. PubMatic verarbeitet pro Monat über zehn Billionen Gebote von Werbetreibenden und hat eine globale Infrastruktur aufgebaut, über die Publisher ihr Werbeinventar monetarisieren und kontrollieren können. Seit 2006 fördert der Fokus von PubMatic auf Innovationen bei Daten und Technologien das Wachstum der programmatischen Branche insgesamt. PubMatic hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Redwood City und verfügt weltweit über 13 Niederlassungen und 6 Datenzentren.

PubMatic ist eine eingetragene Handelsmarke von PubMatic, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Otavamedia

Otavamedia Ltd ist einer der führenden Akteure unter den finnischen Zeitschriftenverlagen und das drittgrößte Netzwerk kommerzieller Onlinemedien in Finnland. Außer Zeitschriften und Magazinen zählt zum Verlagsportfolio des Unternehmens eine Reihe beliebter Webdienste. Otavamedia OMA ist heute außerdem der führende Anbieter Finnlands im Bereich Content-Marketing und Kommunikation mit Kunden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180328006267/de/

Contacts:

PubMatic

Roger Williams

VP Internationales Marketing

roger.williams@pubmatic.com

oder

Otavamedia

Antti Ellonen

Digitale Geschäftsentwicklung

antti.ellonen@otava.fi