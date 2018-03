Zürich / Lausanne / Lugano - Zum ersten Mai-Wochenende laden das TANZFEST und ZÜRICH TANZT die Bevölkerung in dreissig Städten und Gemeinden der Schweiz dazu ein, die Vielfalt zu feiern. Unabhängig von Alter, Sprache oder Herkunft bieten die Veranstaltungen unzählige Möglichkeiten zur Begegnung und ein spielerisches Entdecken der vielfältigen Ausdrucksformen des Tanzes. Neben Aufführungen professioneller Compagnien präsentieren auch Amateur-Ensembles und Tanzschulen ihr Können. Partys und Strassenaktionen laden zu spontanen Tänzen. Mit mehr als 600 Tanzkursen, 450 Aufführungen und einer bewegenden 3D-Fotoausstellung ist für jede und jeden etwas dabei.

Nationale Projekte

Professionelle Tanzschaffende aus der ganzen Schweiz touren ein Wochenende lang durch die Tanzfest-Städte und präsentieren innovative Stücke im öffentlichen Raum. Im Rahmen eines nationalen Projektwettbewerbs gingen 120 Bewerbungen ein, acht davon wurden ausgewählt. Folgende Stücke werden unter anderem in der Deutschschweiz zu sehen sein: Die Juke Box Heroes von Delgado Fuchs aus Lausanne lassen das Publikum am Liebeswerben zweier Helden in Ritterrüstungen teilhaben. ...

