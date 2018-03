Der Vorstandschef der Deutschen Bank, John Cryan, schreibt seinen Mitarbeiter, dass er bleiben will. In die Debatte um seinen Posten bringt das keine Ruhe, sondern allenfalls eine Atempause.

Wenn sich ein Vorstandschef mit einer Nachricht an alle seine Mitarbeiter wendet, hat er meist Außergewöhnliches mitzuteilen. Wenn er bloß Gewöhnliches mitteilt, muss die Situation außergewöhnlich sein. Das ist sie bei der Deutschen Bank in der Tat. Wieder einmal.

Eineinhalb Tage nachdem die britische "Times" berichtet hatte, dass der Aufsichtsratschef Paul Achleitner die Suche nach einem Nachfolger von John Cryan eingeleitet habe, ist der Deutsche-Bank-Chef in die Offensive gegangen. Wenn man es denn so nennen will. Denn sonderlich offensiv sind seine Aussagen nicht. So versichert Cryan, sich weiterhin mit all seiner Kraft für die Bank einzusetzen und gemeinsam mit den Mitarbeitern den Weg gehen zu wollen, den sie vor rund drei Jahren angetreten sind. Zudem müsse sich die Bank weiter darauf konzentrieren, die mit dem Aufsichtsrat abgestimmte Strategie umzusetzen. "Hier gibt es keinen Dissens", schreibt Cryan.

Dass er den Weg tatsächlich weiter gehen wird, schreibt er nicht. Dass es in anderen Punkten keinen Streit gibt ebenso wenig. Beides wäre auch unglaubwürdig. Sein Verhältnis zu Aufsichtsratschef Achleitner ist schon länger belastet. Der Österreicher soll etwa alles ...

