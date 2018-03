Larry Fink hat mit Blackrock den größten Anleger der Welt geformt - und den mächtigsten Aktionär aller Dax-Konzerne. Zur Hauptversammlungssaison will er sich stärker einmischen. Das wird die Unternehmen verändern.

An einem dieser Januartage, die selbst New York unerträglich machen, sitzt Larry Fink in seinem Büro, etwas abseits des New Yorker Glamours, und ist unzufrieden. Der Mann, dem so viele Menschen weltweit so viel Geld anvertraut haben wie keinem anderen, freut sich zwar über ordentliche Zahlen seines Geschäfts. Aber drum herum läuft einiges schief. Ist es nicht so, findet Fink, dass alle in der Wirtschaftswelt die Langfristigkeit ihres Handelns predigen, dann aber alles dem kurzfristigen Profit unterordnen? Haben sich nicht alle auf gute Unternehmensführung verständigt, und ist nicht dennoch die Wirtschaftswelt voller Skandale? Und was ist die Rolle der Unternehmen in der Gesellschaft?

Fink behält diese Fragen regelmäßig nicht für sich. Er fragt dann, so erzählen es seine Leute, die Damen und Herren, die mit ihm den Vorstand seines Unternehmens bilden, sucht Rat bei jenen, die die Anlageentscheidungen verantworten, holt das Feedback seiner Mitarbeiter ein, die sich mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen. Schließlich entwirft er einen Brief, dessen Formulierungen einige Tage lang von ihm und seinen Leuten geschärft werden. Bis da in diesem Jahr folgende Zeilen stehen: "Die Gesellschaft verlangt, dass Unternehmen einem sozialen Ziel dienen. Ein Unternehmen, das keinen Sinn dafür hat, wird seine Ziele nicht erreichen. Deswegen ist es mehr denn je unsere Pflicht, dass wir uns einmischen."

Der Brief geht raus an Tausende Vorstandschefs. Seine Sätze verbreiten sich bei Medienleuten, Ministern, Managern. Weil er ihr Absender ist: Larry Fink, Chef von Blackrock. Oberster Verwalter von 6,3 Billionen Dollar, die in mehr als 15.000 Unternehmen stecken, darunter in den 30 größten börsennotierten Konzernen der Bundesrepublik. Dessen Firma auf Hauptversammlungen über Vorstandsbezüge, Jobs und Umsatz abstimmt und die Pensionen und Renten von Hunderten Millionen Menschen in aller Welt verwaltet. Und der sich selbst am liebsten unsichtbar und klein macht, weil seine Macht eben nur geliehen sei, genau wie sein Geld, das ja lediglich das Vermögen von Versicherungen, Sparern, Pensionskassen ist.

Dieser Mann hat es geschafft, binnen drei Jahrzehnten aus einer kleinen Investmentbude mit acht Köpfen einen Weltkonzern mit 13.000 Mitarbeitern zu formen. Seine Vertreter gehen in Finanzministerien ein und aus, sie beraten die führenden Notenbanken der Welt. Er kennt jeden Präsidenten und jeden CEO persönlich - und betont doch immer, von allen unabhängig zu sein. Nie da, aber überall dabei. Den "Zauberer von Oz" nennen sie ihn deshalb in New York: Niemand kann ihn fassen. Und genau das war bislang sein Geheimnis. Nun aber will Fink nicht mehr nur Briefe schreiben. Er will die Forderungen, pünktlich zur anstehenden Hauptversammlungssaison, auch durchdrücken. E.On-Chef Johannes Teyssen hat das selbst erfahren, als Fink eine Frage zur strategischen Ausrichtung des Stromkonzerns hatte: "Die lassen einen da antanzen", sagt er.

Dafür rüstet Fink sein Unternehmen derzeit auf, verdoppelt die Zahl der entsprechenden Mitarbeiter. Und provoziert damit eine Frage: Wird aus dem größten Vermögensverwalter der Welt nun ein Systemrisiko, eine globale Supermacht - womöglich moralisch einwandfrei, aber kaum zu kontrollieren? Das jedenfalls befürchten Aufseher weltweit, die in dem Konzern ein Risiko für die Stabilität des Finanzsystems sehen. Das sorgt auch Ökonomen und Behörden, die Blackrock Interessenkonflikte zulasten des Wettbewerbs vorwerfen, und Aktionärsschützer, die eine neue moralische Supermacht ohne Kontrolle wittern. Finks Brief hat sie alle aufhorchen lassen. Weil er anders war, pointierter, kantiger als das, was "Larry" sonst sagt.

Ein Mittwoch im Januar. Es sind einige Tage vergangen, seitdem der Brief bei seinen Adressaten angekommen ist und Fink befindet sich in, nun ja, schwieriger Gesellschaft. Er versucht wie immer unscheinbar zu wirken, trägt Schuhe mit hellen Sohlen und hellen Schnürsenkeln, mit denen man aber gut durch die Schneemassen auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos kommt. Mit Fink auf der Bühne sitzt die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde. Und Steven Mnuchin, US-Finanzminister. Beide haben zu so ziemlich allen Fragen der Weltwirtschaft unterschiedliche Ansichten. Fink ist Demokrat, mag es sich aber auch nicht mit der US-Regierung um Donald Trump, der Mnuchin angehört, verscherzen. Er versucht eine Doppelstrategie.

Lagarde verurteilt also die Steuerreform des US-Präsidenten und redet gegen dessen Protektionismus an. Bei Letzterem nickt Fink eifrig, ist dann aber bemüht, einige positive Worte über die Steuerreform zu verlieren. Er macht das so gut, dass die Zuschauer kurz fürchten, Fink sei jetzt auch ein Fan von Trump. Dann aber sagt er plötzlich: "Das politische System ist leider so, dass Steuersenkungen nicht immer zur idealen Zeit kommen." Und schiebt dann schnell nach: "Wir brauchen eine inklusivere Wirtschaft." Natürlich müsse das Management auf Renditen schauen. "Aber Unternehmen haben eben auch den Sinn, mit der Gemeinschaft drum herum zu arbeiten." Spricht es und verbiegt dabei seine Finger so, wie er das auch mit dem Kapitalismus vorhat.

Politische Geländegängigkeit

Es ist diese außerordentliche politische Geländegängigkeit, die ihn von vielen Finanzmogulen unterscheidet - und ihn so weit gebracht hat. Seine Anschlussfähigkeit an unterschiedliche politische Systeme und Weltanschauungen hat ihn zwei wesentliche Entwicklungen richtig einschätzen und ausnutzen lassen: Blackrock verdankt seinen Aufstieg zum einen der Privatisierung der Altersvorsorge, wodurch Versicherungen und Pensionskassen hohe Zinsen suchten und ihre Milliarden zu Blackrock trugen. Zum anderen profitierte Fink von der Unterteilung der Nachkrisen-Finanzwelt in streng regulierte Banken - und weniger regulierte Finanzinstitute wie Vermögensverwalter oder Geldmarktfonds, die sogenannten Schattenbanken.

Fink ist Ausnahmefigur und Außenseiter in der Finanzszene: Wie viele Wall-Street-Leute hat er einen unglaublichen Drang nach oben. Aber wie nur wenige vergisst Fink dabei nicht, aus seinen Fehlern zu lernen. Anders als die meisten seiner Kollegen kommt Fink von der Westküste, wächst in einem Vorort von Los Angeles auf. Mutter Lehrerin, Vater Schuhhändler. Politikstudium an der University of California, 1976, mit 23 zieht er nach New York, heuert bei First Boston an. Als dort seine Karriere zum ersten Mal endet, ist er 34 Jahre alt. Es ist das Jahr 1986, und Fink, den sie "big swinging dick" nennen, weil er so unverschämt selbstbewusst, arrogant und gut ist, hat gerade 100 Millionen Dollar in den Sand gesetzt. Das, sagt Fink später, als der Erfolg schon keine Zweifel mehr zulässt, sei aber gar nicht das Problem gewesen. Eher schon, die 100 Millionen Dollar überhaupt erst verdient zu haben - weil er nie wirklich verstanden habe, woher das Geld eigentlich gekommen sei.

Fink zieht daraus eine Konsequenz: Als er Blackrock Anfang der Neunzigerjahre gründet, schaltet er seinen Instinkt aus, ersetzt ihn durch ein Computermodell. So will Fink das Risiko abschaffen.

