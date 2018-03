Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTONOMES FAHREN - Der frühere Verfassungsrichter Udo di Fabio fordert den deutschen und den europäischen Gesetzgeber auf, schnell Konsequenzen aus dem tödlichen Unfall mit einem autonom gesteuerten Uber-Fahrzeug zu ziehen. In einem Gastbeitrag schreibt Staatsrechtler di Fabio: "Wenn in der Fläche automatisierte Fahrsysteme zugelassen werden, müssen sie signifikant sicherer sein als menschliche Fahrer. Der Schutz menschlichen Lebens genießt höchste Priorität." (Handelsblatt S. 72 und 23)

STAHL - NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) möchte den im Dezember geplatzten "Stahlgipfel" noch vor der Sommerpause nachholen. "Ich lade die Arbeitgeber, Gewerkschaften, Vertreter von Verbänden und Politik zu Gesprächen über unsere Stahlindustrie ein. Das Treffen soll auch der Vorbereitung auf einen nationalen Stahlgipfel im Herbst dienen", sagte Pinkwart. Aktuell gehe es dem Stahl gut, und auch mit Blick auf die bevorstehende Fusion von Thyssenkrupp und Tata zeichne sich eine "tragfähige Lösung" ab. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

BANKEN - Die Finanzaufsicht BaFin will bis Jahresende Abwicklungspläne für die meisten großen Banken auf den Weg bringen. Im Falle der übrigen Kreditinstitute ist dies bis Ende übernächsten Jahres geplant, wie Thorsten Pötzsch, seit Januar Exekutivdirektor Abwicklung in der Behörde, im Interview erklärt. "Ziel ist es, zusammen mit dem Single Resolution Board Ende dieses Jahres für nahezu alle signifikanten Banken einen Abwicklungsplan erstellt zu haben", sagt er mit Blick auf die Brüsseler Bankenabwicklungsbehörde. Insgesamt strebe die BaFin an, "dass bis Ende 2020 für alle deutschen Banken Abwicklungspläne vorliegen". (Börsen-Zeitung S. 6)

SPD - Die SPD kann nach Meinung ihres kommissarischen Vorsitzenden Olaf Scholz aus der großen Koalition heraus die nächste Bundestagswahl gewinnen und wieder stärkste Partei werden. "Wir wollen die nächsten dreieinhalb Jahre ordentlich regieren", sagte Scholz, der auch Bundesfinanzminister ist. Ein Wahlergebnis von mehr als 30 Prozent sei möglich, wenn die Bürger "uns zutrauen, das Land zu führen." Die SPD sei eine Volkspartei, deren Ziel es sein müsse, den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin zu stellen. Weiter sprach sich Scholz gegen eine Abwrackprämie für alte Dieselautos aus. (Funke Mediengruppe)

GRUNDEINKOMMEN - Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil fordert neben Lohnkostenzuschüssen auch Coaching und Begleitung, um Menschen wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. In einem Gastbeitrag schreibt er, wer mehrere Jahre arbeitslos gewesen sei, könne nur selten ganz allein von null auf hundert durchstarten. Heil bezeichnet die Einbindung von Coaching und Begleitung als "einen wichtigen Schritt auf dem Weg hin zu einem solidarischen Grundeinkommen". Weitere müssten folgen. (FAZ S. 10 und 17/SZ S. 6/Welt S. 1)

GROKO - Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist unzufrieden mit dem Start der Großen Koalition. Im Wahlmonitor des Meinungsforschungsinstituts YouGov, einer Repräsentativbefragung mit 2.000 Teilnehmern ab 18 Jahren, bescheinigten nur 11 Prozent der Befragten der Koalition von Union und SPD einen guten oder sehr guten Start. Dagegen bewerten 18 Prozent die ersten Tage des Bündnisses seit der Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 14. März als "sehr schlecht", 21 Prozent als "schlecht", 43 Prozent als "mittelmäßig". (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

EZB - Mit dem angekündigten Austritt Großbritanniens verliert die EU einen ihrer wichtigsten Beitragszahler in den gemeinsamen Haushalt. Mehrere Möglichkeiten liegen auf dem Tisch: Höhere Beiträge der verbleibenden Mitgliedstaaten, geringere Ausgaben oder eine Mischung aus beidem. Die EU-Kommiission erwägt darüber hinaus, weitere Einnahmequellen anzuzapfen. Die Liste reicht von einer Plastiksteuer über die Einnahmen aus der Versteigerung von CO2-Emissionsrechten bis zu den Gewinnen der Europäsischen Zentralbank (EZB). (FAZ S. 17)

ABSCHIEBUNG - Die Bundesregierung will bis Herbst ein erstes Rückführungszentrum für Flüchtlinge starten. Es werde "in Verantwortung der Bundespolizei" betrieben, sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) der SZ. Nötig seien auch "erheblich" mehr Abschiebehaftplätze. (SZ S. 5)

BERUFSBILDUNG - Elke Büdenbender, Deutschlands First Lady, startet eine Bildungsoffensive. Vor allem für Lehrberufe will sie sich starkmachen. "Das ist für mich eine Herzensangelegenheit", sagte Büdenbender im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Meiner Wahrnehmung nach erhalten Berufsschulen und Lehrberufe nicht die Wertschätzung, die ihnen gebührt." Zusammen mit ihrem Mann, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, übernimmt sie die Schirmherrschaft über die Woche der beruflichen Bildung. (Handelsblatt S. 6)

RUSSLAND - In der SPD wächst das Unbehagen über den Umgang des Westens mit Russland nach dem Giftanschlag im britischen Salisbury. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner sagte, die Ausweisung von Diplomaten sei "nicht der Weisheit letzter Schluss". Damit werde eine Eskalationskaskade in Gang gesetzt, "die uns noch sehr schaden kann", warnte der SPD-Politiker. Er habe zwar Verständnis für das Bemühen um Solidarität mit Großbritannien, in der Europäischen Union und in der Nato. Er forderte aber zugleich, "dass endlich konkrete Beweise für die russische Verantwortung auf den Tisch gelegt werden". Zu den westlichen Werten gehöre auch das Prinzip, dass "Anschein und Plausibilität allein zu einer Verurteilung nicht reichen". (SZ S. 1)

HANDWERK - Das Handwerk bildet immer mehr Flüchtlinge aus: Die Zahl der Auszubildenden aus den acht häufigsten Asylzugangsländern im Handwerk hat sich 2017 gegenüber dem Vorjahr von 4600 auf 11.000 mehr als verdoppelt. Das geht aus aktuellen Daten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) hervor, die der Rheinischen Post vorliegen. 2015 gab es demnach erst 2400 Azubis aus den acht Hauptasylländern, 2016 dann 4600. "Es sind sicher noch nicht die ganz großen Zahlen. Aber wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, dann kann man schon sehen, dass wir bei der Ausbildung von Flüchtlingen deutliche Erfolge erzielt haben", sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer. (Rheinische Post)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2018 00:31 ET (04:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.