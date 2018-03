Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Die IG Metall droht überraschend wieder mit einer Ablehnung der geplanten Stahlfusion von ThyssenKrupp mit dem indischen Hersteller Tata. Die geplante Führungs- und Finanzstruktur für das holländische Tata-Stahlwerk in Ijmuiden, das Teil des neuen Stahlkonzerns werden soll, ist zu keinem Zeitpunkt von Thyssenkrupp erwähnt worden, sagte der frühere Gewerkschaftschef Detlef Wetzel, der die IG Metall im Aufsichtsrat der Thyssenkrupp-Stahlsparte vertritt und Vize-Vorsitzender des Kontrollgremiums ist. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung/Handelsblatt S. 27)

LINDE - Bei der Fusion von Linde und Praxair zum weltgrößten Gasekonzern sind die Kartellhürden hoch. Doch die Konzerne rechnen weiter mit einem Erfolg. Investoren können bis Ende dieser Woche ihr Interesse für Unternehmensteile bekunden. (Handelsblatt S. 26)

HUAWEI - Der weltweit drittgrößte Smartphone-Hersteller Huawei will Samsung und Apple überholen. "Unsere Ambition ist es, auf dem Weltmarkt die Nummer eins zu werden", sagte Smartphone-Chef Richard Yu dem Handelsblatt. Ein ambitionierter Plan: Bislang verkauft Samsung etwa doppelt so viele Smartphones wie der aufstrebende Konkurrent aus China, der auf einen Marktanteil von knapp 10 Prozent kommt; auch Apple liegt noch deutlich vor Huawei. Das ficht Yu nicht an. "In zwei Jahren können wir möglicherweise bereits auf Rang zwei liegen", ist der Huawei-Manager überzeugt. (Handelsblatt S. 20)

AMAZON - Donald Trump hasst Amazon. Für den US-Präsidenten ist der Internethändler Ursprung vielerlei Übels in seinem Land. Er macht ihn zum Beispiel für die Milliardenverluste der Staatspost USPS, verwaiste Einkaufszentren, Jobverluste und den Niedergang von Einzelhändlern verantwortlich, die anders als Amazon brav ihre Steuern zahlen. Und außerdem für die Auflehnung der so genannten Mainstream-Medien gegen seine Präsidentschaft - schließlich gehört die Zeitung Washington Post seit einigen Jahren dem Gründer von Amazon, Jeff Bezos. Jetzt nimmt der Präsident einen neuen Anlauf, um Amazon am Zeug zu flicken. Trump wolle den E-Commerce-Riesen "jagen", schrieb die gewöhnlich in Washington sehr gut informierte Nachrichtenwebsite Axios und zitiert fünf Quellen, die mit ihm über Amazon gesprochen hätten. Der Skandal um Facebook interessiere das Landesoberhaupt dagegen kaum. (SZ S. 23)

TAKEDA - In der Pharmaindustrie zeichnet sich die nächste Megatransaktion ab. Der japanische Arzneimittelkonzern Takeda prüft nach eigenen Angaben die Übernahme des irischen Wettbewerbers Shire, um seine Position international zu stärken. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Die in London notierte Shire-Aktie legte einen Kurssprung von mehr als 25 Prozent hin und hievte den Marktwert auf fast 35 Milliarden Pfund. Nach britischen Regularien muss der japanische Marktführer bis 25. April über ein Angebot entscheiden. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte von Takeda und eine der größten im europäischen Pharmamarkt. (Börsen-Zeitung S. 11)

KUWAIT AIRWAYS - Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat seine Drohung von Konsequenzen gegen Kuwait Airways wiederholt, nachdem die Fluglinie einem israelischen Gast den Transport verweigert hatte. "Eine Transportverweigerung wegen Nationalität oder Religionszugehörigkeit können wir nicht akzeptieren. Eine solche Diskriminierung widerspricht unserem Grundgesetz", sagte Scheuer. Zu dem Thema führe er "sehr offen und sehr klar Gespräche". Mit dem Stand der Gespräche sei er noch nicht zufrieden. "Sollte es keine klare Zusage in diesem Fall der kuwaitischen Fluglinie geben, wird es Konsequenzen geben", sagte Scheuer. (Rheinische Post)

