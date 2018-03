The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A14JY54 BAD.-WUERTT.LSA 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQF20 DEUTSCHE ROH. WA 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACD0 DZ BANK CLN E.9467 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACR0 DZ BANK CLN E.9479 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UD45 DZ BANK IS.A855 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UD52 DZ BANK IS.A856 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UE36 DZ BANK IS.A884 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEA0 DZ BANK IS.A859 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEQ6 DZ BANK IS.A871 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UER4 DZ BANK IS.A872 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UES2 DZ BANK IS.A873 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UET0 DZ BANK IS.A874 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEU8 DZ BANK IS.A875 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UFT7 DZ BANK IS.C151 18/36 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Q37 LB.HESS.THR.CARRARA03V/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4S42 LB.HESS.THR. IHS 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P3M0 LBBW GM-FLOATER 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00037BAD47 ABB FINANCE USA 18/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US00037BAE20 ABB FINANCE USA 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US00037BAF94 ABB FINANCE USA 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US020002BE09 ALLSTATE 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US020002BF73 ALLSTATE 18/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US0778FPAA77 BELL CANADA 2048 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US256677AF29 DOLLAR GENERAL 18/28 BD01 BON USD N