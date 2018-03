Alle Versionen sind in fünf Baugrößen verfügbar und decken eine Nennkühlleistung von 134 bis 209 kW sowie eine Nennheiz-leistung von 143 bis 217 kW ab. Außerdem sind alle Geräte Eurovent-zertifiziert und mit vier Scroll-Verdichtern ausgestattet, die auf einem Schienensystem in Tandembauweise installiert sind. SysAqua besitzt eine Schallschutz-Box in der die Verdichter eingebaut sind. Somit ist für eine extreme Laufruhe gesorgt. Der Verflüssiger ist für optimale Leistung und Abtauzyklen besonders groß dimensioniert. Die neue "smart device" Technologie für SysAquaH-Geräte ...

