Der Bausoftwarehersteller Nemetschek hat sich für die kommenden Jahre neue Wachstumsziele gesetzt. Im laufenden Jahr sieht das Unternehmen ein Umsatzplus von 396 Millionen auf 447 bis 457 Millionen Euro, wie Nemetschek am Donnerstag in München mitteilte. Die operative Marge (Ebitda) soll trotz Investitionen im vom Unternehmen definierten Zielkorridor von 25 bis 27 Prozent verbleiben. 2017 erreichte das Unternehmen 27,3 Prozent. 2020 strebe Nemetschek dann einen Konzernumsatz von mehr als 600 Millionen Euro an.

Das Unternehmen hatte bereits Anfang Februar vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Jahresüberschuss stieg um knapp 60 Prozent auf knapp 75 Millionen Euro. Wie bereits bekannt, sollen die Aktionäre mit 0,75 Euro je Aktie eine gut 15 Prozent höhere Dividende erhalten./nas/jha/

ISIN DE0006452907

AXC0023 2018-03-29/07:26