Trumps Steuerpläne für Amazon, ein drohender Handelskrieg zwischen den USA und China und ein tödlicher Unfall mit einem Tesla-Auto lassen die Aktienwerte der amerikanischen Tech-Giganten weiter fallen.

Die US-Börsen haben nach dem Ausverkauf vom Vortag am Mittwoch weiter nachgegeben. Vor allem Kursverluste bei Technologiewerten drückten auf die Stimmung. Zudem hielten sich viele Anleger mit Blick auf das anstehende Quartalsende kurz vor der Osterpause zurück, sagte ein Börsianer. An Karfreitag bleibt auch die Börse in New York geschlossen. Der Dow Jones schloss leicht schwächer bei 23.848 Punkten. Der S&P500 gab 0,3 Prozent nach auf 2605 Punkte. Der Nasdaq-Composite fiel um 0,85 Prozent auf 6949 Zähler. In Frankfurt ging der Dax 0,25 Prozent tiefer bei 11.940 Punkten aus dem Handel.

Vor allem die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China lastet auf dem Aktiengeschäft. Zwar ließen Äußerungen von Spitzenpolitikern beider Seiten darauf schließen, dass die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf chinesische ...

