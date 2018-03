FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MNY XFRA US61022P1003 MONOT.IMAGING HLDG DL-001 0.094 EUR

721 XFRA US0323593097 AMTRUST FINL SERV.DL -,01 0.137 EUR

4OWA XFRA BMG5753U1128 MAIDEN HLDGS LTD DL -,01 0.121 EUR

FAHY XFRA IE00BD0Q9673 P.SHS US H.Y.FAL.ANG.ETF 0.301 EUR

PSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.347 EUR

WTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.098 EUR

WTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.109 EUR

INNH XFRA NL0000116127 ING GROEP 04-UND. FLR 0.001 %

41A XFRA US35904G1076 FRONT YARD RESID.B DL-,01 0.120 EUR

14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.404 EUR

SF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.038 EUR

EHDL XFRA IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL 0.098 EUR

PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.056 EUR

EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.141 EUR

HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.221 EUR

IC1G XFRA GB00BD8QVH41 INTERCONT.H.LS-,198095238 0.573 EUR

RO3 XFRA FI4000150016 ROBIT OYJ 0.100 EUR

2H2A XFRA US90187B4086 TWO HARBORS INV.NEW-,0001 0.379 EUR