FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RSH XFRA NL0000379121 RANDSTAD HLDG NV EO-10 2.070 EUR

CW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.069 EUR

6PSK XFRA IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.016 EUR

6PSH XFRA IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.013 EUR

6PSD XFRA IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.020 EUR

6PSC XFRA IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.035 EUR

6PSA XFRA IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.057 EUR

EQQQ XFRA IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.176 EUR

PQ9 XFRA ID1000095003 BK MANDIRI TASPEN RP 250 0.012 EUR

C8V XFRA GI000A0F6407 888 HOLDINGS PLC LS-,005 0.093 EUR

FEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.053 EUR

PRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05 0.371 EUR

IMW XFRA GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-,3846 0.821 EUR

JLT XFRA GB0005203376 JAR.LLOYD THOM.GRP LS-,05 0.249 EUR

44B XFRA GB0001859296 BOVIS HOMES GRP LS-,50 0.371 EUR

BLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.086 EUR

FOT XFRA FI0009007132 FORTUM OYJ EO 3,40 1.100 EUR

ENUR XFRA FI0009005961 STORA ENSO OYJ R EO 1,70 0.410 EUR

2T8 XFRA US8922311019 TOWNSQUARE MEDIA A DL-,01 0.061 EUR

XFRA DE000DXA0Q85 DEX.KOMM.DEU.OP.1466VAR

ISR XFRA DE0005488100 ISRA VISION O.N. 0.590 EUR

LT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.394 EUR

GHO XFRA AU000000ABC7 ADELAIDE BR. 0.099 EUR

LWL XFRA GB0002998192 IDOX PLC LS-,01 0.007 EUR

OBC XFRA US6746311066 OCEAN BIO-CHEM INC.DL-,01 0.048 EUR

CFQ9 XFRA BE0940703946 KBC EQ.FD-HIGH DIV. DIS. 34.814 EUR

KP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.113 EUR

INNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.002 %

CNP XFRA US4571871023 INGREDION INC. DL-,01 0.484 EUR

PSWD XFRA IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.061 EUR

BBCK XFRA IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.045 EUR

5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.032 EUR

13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.250 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

IB4 XFRA US4590441030 INTL BANCSHARES DL 1 0.266 EUR