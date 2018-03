FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

QVMP XFRA IE00BDZCKK11 P.SHS S+P 500 QVM UCI.ETF 0.065 EUR

UK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.242 EUR

XFRA DE000HSH6JY0 HSH NORDBANK MZC 4 17/20 0.000 %

VO1 XFRA GB00BN3ZZ526 VOLUTION GROUP LS -,01 0.017 EUR

HSOA XFRA US29261A1007 ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 0.202 EUR

WW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.065 EUR

AD8 XFRA VGG0457F1071 ARCOS DORADOS HLDGS IND.A 0.040 EUR

BF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.807 EUR

VEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.638 EUR

WVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.194 EUR

XFRA DE000HSH4TW8 HSH NORDBANK MZC 12 14/21 0.000 %

UMQ XFRA US9042141039 UMPQUA HLDGS CORP. 0.161 EUR

ZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.339 EUR

GEI XFRA US78440X1019 SL GREEN REALTY DL-,01 0.656 EUR

RPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.278 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.177 EUR

RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.202 EUR

PEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.024 EUR

LLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.323 EUR

LXI XFRA US5261071071 LENNOX INTL INC. DL-,01 0.412 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.097 EUR

G5A XFRA CA0012641001 AGT FOOD AND INGREDIENTS 0.094 EUR

ERCA XFRA US2948216088 ERICSSON B (SPON.) ADR 0.102 EUR

G2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.351 EUR

0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.103 EUR

CZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.174 EUR

CLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.373 EUR

BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.807 EUR

AKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.133 EUR

AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 0.888 EUR

TU4 XFRA TRATUPRS91E8 TUPRAS TURKIYE P.R. TN 1 2.744 EUR

CXL XFRA TRACIMSA91F9 CIMSA C.SAN.VE TIC. TN 1 0.101 EUR

AW9 XFRA TRAAYGAZ91E0 AYGAZ NAM. TN 1 0.309 EUR

ERCB XFRA SE0000108656 ERICSSON B (FRIA) 0.097 EUR

ERCG XFRA SE0000108649 ERICSSON A (FRIA) 0.097 EUR