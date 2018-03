FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

0GF XFRA GB00B3Y2J508 GALLIFORD TRY PLC LS-,50

SSU XFRA US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95

SSUN XFRA US7960502018 SAMSUNG EL.0,5GDRS NV PFD

PKX XFRA US6934831099 POSCO SP.ADR 1/4/SW 5000

BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10

DU9 XFRA IM00B1XH2B90 DRAGON-UKRAINIAN LS 1

9AS XFRA CH0024590272 ALSO HOLDING AG SF 1

B4A1 XFRA CH0208062627 WALTER MEIER AG NAM.

XFRA CA53680R1064 LITHIUM ENERGY PRODS

XFRA CA00288T2083 ABE RES INC.