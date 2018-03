Als Chempark-Manager und Betreiber bietet Currenta Dienstleistungen, die den Produktionsalltag der am jeweiligen Standort ansässigen Unternehmen effektiv erleichtern und ihre volle Konzentration auf das Kerngeschäft ermöglichen. Zu den elementaren Aufgaben zählt die Energieversorgung. Der Standortdienstleister beliefert Produktionsbetriebe mit allen erforderlichen Energieformen in der gewünschten Spezifikation, von Strom, Erdgas, Dampf, Druckluft, Kälte und technische Gase über eigene Kraftwerke und Anlagen sowie über Handel an den Energiebörsen. Ein weiterer wichtiger Teil des Leistungsportfolios ist die sichere Versorgung mit Wasser.

Auch wenn in der chemischen Industrie längst nicht nur mit Wasser gekocht wird, ist Wasser gleichwohl eines der wichtigsten Medien. Wasser wird benötigt als Fertigungsmittel, z. B. als Lösemittel, oder als Energieträger in Form von Dampf, Heißwasser bzw. zur Kühlung. Currenta versorgt alle an den Chempark-Standorten ansässigen Firmen zentral mit Wasser in verschiedenen Qualitäten. Das Wasser wird überwiegend in eigenen Anlagen gewonnen, teilweise am Markt beschafft, gegebenenfalls aufbereitet und über ein umfassendes Rohrleitungsnetzwerk verteilt. Wasser ist wegen seiner hohen spezifischen Wärmekapazität ein hervorragender Wärmeträger. Daher sowie aufgrund seiner allgemeinen Verfügbarkeit ist es das am häufigsten verwendete Kühlmittel. Wird Wasser zur Kühlung eingesetzt, führt es Wärme aus einem Prozess ab. Kühlwasser wird heute zumeist im Kreislauf geführt, d. h., das durch den Prozess erwärmte Wasser muss also wieder heruntergekühlt werden. Dies geschieht in Kühltürmen, wo es verrieselt ...

