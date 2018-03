Wallisellen - Der Datenmanagement-Spezialist NetApp arbeitet in der vergangenes Wochenende gestarteten Saison 2018 mit Ducati, einer Tochter des Volkswagen Konzerns, zusammen. Als offizieller Sponsor des Ducati-Teams in der MotoGP-Weltmeisterschaft will NetApp den digitalen Wandel im Motorradrennsport voranzutreiben. Seit dem Auftaktrennen auf dem Losail Circuit in Katar am 18. März 2018 unterstützt NetApp Ducati dabei, Leistung, Stabilität und Zuverlässigkeit sowohl auf als auch neben der Rennstrecke zu steigern. Mit Erfolg: Ducati-Fahrer Andrea Dovizioso sicherte sich den Sieg im ersten Rennen der Saison.

Mit Anbruch der Viertakter-Ära im Jahr 2002 öffnete sich für Ducati die Tür zur MotoGP-Weltmeisterschaft. Seither arbeitet der in Bologna ansässige italienische Motorradhersteller unentwegt an der Verbesserung seiner Rennmaschinen und seiner Rennstrategie. Angesichts der immer grösseren Verteilung, Dynamik und Vielfalt seiner Daten wandte sich Ducati an NetApp. Fortan haben die Mitglieder des Ducati-Teams bei allen ...

