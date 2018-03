Wie Webasto meldet, ist er im südchinesischen Guangzhou (Provinz Guangdong) in sein neues Werk gezogen. Der Zulieferer ist bereits seit 2006 in Guangzhou mit einer Produktion für Dachsysteme ansässig. Das bisherige Gelände war gemietet. Mit dem Umzug in ein komplett renoviertes Gebäude (rund 30.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...