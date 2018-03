Der Leitindex dürfte Banken und Brokern zufolge wenig verändert in den Handel starten. Mit Interesse warten Anleger am Donnerstag auf die Inflationszahlen für März.

Am letzten Handelstag des ersten Quartals dürften sich viele Anleger am deutschen Aktienmarkt bedeckt halten. Banken und Broker sagten am Gründonnerstag einen wenig veränderten Handelsstart voraus. Im vorbörslichen Handel bewegte sich der Dax bei etwa 11.954 Punkten um die 0,3 Prozent im Plus. Am Mittwoch hatte der Dax bei 11.940 Punkten 0,3 Prozent im Minus geschlossen.

An der Wall Street hatte es im Technologiesektor erneut Kursverluste gegeben. Der Nasdaq-Composite fiel um 0,85 Prozent auf 6949 Zähler. Der deutsche Technologiewerte-Index TecDax hatte in deren Sog am Vortag um 0,55 Prozent auf 25.349 Punkte nachgegeben.

"Die ...

