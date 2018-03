DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA findet am Rentenmarkt wegen Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: Wegen Karfreitag findet in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, den USA, Hongkong und Australien kein Börsenhandel statt.

MONTAG: Am Ostermontag findet an den Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Hongkong und Australien kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Ein US-Bundesgericht hat eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump wegen illegaler ausländischer Zahlungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten seines Unternehmens zugelassen. Richter Peter Messitte wies am Mittwoch (Ortszeit) einen Einspruch gegen die Klage des Bundesstaates Maryland und des Hauptstadtbezirks Washington zurück, beschränkte das Verfahren jedoch auf die US-Hauptstadt. Die Klageführer hätten ausreichend dargelegt, dass der US-Präsident mit bestimmten Einnahmen des Trump International Hotel und dessen Niederlassungen in Washington sowie der Trump Organization gegen geltendes Recht verstoße, begründete der Richter seine Entscheidung.Das Weiße Haus wollte sich nicht zu der Entscheidung äußern, weil es juristische Verfahren grundsätzlich nicht kommentiere. Die Kläger stützen sich auf die sogenannte Vergütungsklausel (Emoluments Clause) in der US-Verfassung, die es Regierungsvertretern verbietet, "irgendein Geschenk, eine Vergütung, einen Dienst, Titel oder sonst irgendetwas von einem König, Prinz oder ausländischen Staat" ohne Zustimmung des US-Kongresses anzunehmen. Maryland und Washington machen geltend, dass das Trump International Hotel seit Trumps Amtseinführung am 20. Januar 2017 besonders beliebt bei ausländischen Regierungsvertretern sei. Das Hotel habe gezielt bei der "diplomatischen Community" geworben.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 61,5 zuvor: 61,9 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 102,0 1. Umfrage: 102,0 zuvor: 99,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.605,60 -0,08% Nikkei-225 21.026,06 -0,03% Hang-Seng-Index 30.026,13 +0,01% Kospi 2.416,76 -0,10% Shanghai-Composite 3.140,85 +0,59% S&P/ASX 200 5.759,40 -0,52%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Donnerstag lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. In einigen Fällen belasten die erneut negativen Vorgaben aus den USA, wo am Vortag besonders die Technologiewerte abermals unter Druck standen. Die Börse in Südkorea profitiert unterdessen von der Hoffnung auf eine Beilegung des Atomstreits mit Nordkorea. Unter den Einzelwerten verlieren Takeda Pharmaceutical in Tokio 6,6 Prozent. Der Pharmahersteller hat bestätigt, dass es am britischen Wettbewerber Shire interessiert ist. In Hongkong gewinnen China Telecom 3,6 Prozent, nachdem das Unternehmen mit seinen Geschäftszahlen für 2017 die Erwartungen übertroffen hat. Die Analysten von Jefferies haben daraufhin die Aktien von China Telecom auf "Buy" hochgestuft. Brilliance China hat hingegen enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie des chinesischen Partners von BMW bricht um 9,1 Prozent ein. Die Analysten von Bocom haben zwar ihre Schätzungen und das Kursziel für Brilliance gesenkt, weil sie mit schwächeren Margen rechnen, bekräftigen aber ihre Kaufempfehlung. Bocom geht davon aus, dass BMW in China auch künftig solide Absatzzahlen verzeichnen wird.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von MSCI haben am Mittwoch im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com nicht von ihrem bevorstehenden Aufstieg in den S&P-500-Index profitiert. Sie gaben vielmehr um 0,7 Prozent nach. MSCI werden in dem Index ab dem 4. April die Aktien von CSRA ersetzen. Diese scheiden aus, weil das Unternehmen von General Dynamics übernommen wird. CSRA tendierten kaum verändert. Post zeigten sich unbeeindruckt von Plänen des Lebensmittelherstellers, das Geschäft mit Eigenmarken an die Börse zu bringen, und notierten unverändert. Allerdings hatten die Titel im regulären Geschäft gegen den Trend um 1,2 Prozent zugelegt. Positiv wurden die überraschend gut ausgefallenen Geschäftszahlen von Progress Software aufgenommen. Die Aktie rückte um 5,3 Prozent vor. Für Verint Systems ging es um 7,6 Prozent nach oben. Der Anbieter von Sicherheitssoftware hatte mit Geschäftszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.848,42 -0,04 -9,29 -3,52 S&P-500 2.605,00 -0,29 -7,62 -2,57 Nasdaq-Comp. 6.949,23 -0,85 -59,58 0,66 Nasdaq-100 6.460,81 -1,06 -69,03 1,01 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 927 Mio 933 Mio Gewinner 1.536 957 Verlierer 1.426 2.030 Unverändert 113 92

Knapp behauptet - Anfänglich sah es nach einer erneuten Abwärtswelle aus, doch die Indizes konnten sich im Verlauf von den Tagestiefs erholen und notierten zwischenzeitlich sogar leicht im Plus. Allerdings hinkten die Technologie-Werte erneut hinterher. Besser als erwartete Daten zur US-Konjunktur im vierten Quartal untermauerten die Einschätzung vieler Investoren, dass die Weltwirtschaft weiterhin brummt, so ein Teilnehmer. Daher könne auch nicht von einer Trendwende am Aktienmarkt gesprochen werden. Die Facebook-Aktie gewann nach zuletzt starken Abgaben 0,5 Prozent. Das Soziale Netzwerk teilte mit, Datenschutzeinstellungen neu gestalten zu wollen. Damit will das Unternehmen möglichen Schritten zur Regulierung offenbar zuvorkommen. Amazon verloren 4,4 Prozent. Auslöser waren Spekulationen, wonach das Weiße Haus gegen die wachsende Dominanz des Konzerns vorgehen könnte. Dies hatte Axios ohne Angaben von Quellen berichtet. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, hat dagegen erklärt, es gebe kein Vorgehen gegen Amazon. Mit den Aussagen erholte sich die Amazon-Aktie leicht. Nach einem Unfall mit einem Tesla in Kalifornien ermitteln die Behörden gegen den Elektroauto-Hersteller. Zudem hat Moody's die Bonitätseinstufung gesenkt und vor Liquiditätsengpässen gewarnt. Die Tesla-Aktie brach um 7,7 Prozent ein.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,77 -0,3 2,78 32,9 30 Jahre 3,01 -1,6 3,03 -5,3

Nach der Vortagesrally am Rentenmarkt blieben US-Anleihen zunächst gefragt. Händler verwiesen auf die weiter hohe Volatilität an den Börsen. Mit einer eher schwach verlaufenen Auktion von siebenjährigen US-Papieren gaben die Notierungen ihre Gewinne jedoch wieder vollständig ab. Die Zehnjahresrendite lag kaum verändert bei 2,77 Prozent, nachdem sie im Handelsverlauf schon auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen gerutscht war. In der laufenden Woche wird das US-Schatzamt Papiere im Gesamtvolumen von fast 300 Milliarden Dollar platzieren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.00 % YTD EUR/USD 1,2330 +0,2% 1,2310 1,2399 +2,6% EUR/JPY 131,26 -0,1% 131,44 130,77 -3,0% EUR/GBP 0,8754 +0,1% 0,8743 0,8749 -1,5% GBP/USD 1,4084 +0,0% 1,4081 1,4172 +4,2% USD/JPY 106,46 -0,3% 106,78 105,47 -5,5% USD/KRW 1066,00 +0,1% 1064,46 1069,72 -0,1% USD/CNY 6,2942 -0,1% 6,2979 6,2815 -3,3% USD/CNH 6,2852 +0,1% 6,2809 6,2735 -3,5% USD/HKD 7,8479 +0,0% 7,8474 7,8473 +0,4% AUD/USD 0,7670 +0,1% 0,7661 0,7663 -1,9% NZD/USD 0,7202 -0,1% 0,7206 0,7253 +1,5% Bitcoin BTC/USD 7.671,98 -3,1% 7.915,13 7.950,18 -31,24

Gute US-BIP-Daten schoben den Dollar an, befeuert von neuerlichen Zinserhöhungsspekulationen. Der Euro fiel auf 1,2302 Dollar nach 1,24 Dollar am Vorabend. Aber vor allem gegenüber dem japanischen Yen machte der Greenback Boden gut. Der Dollar lag bei 106,97 Yen, nach 105,50 Yen im asiatischen Handel. Marktteilnehmer verwiesen auf eine zunehmende Entspannung im Atomstreit mit Nordkorea und im Zollstreit zwischen den USA und China. Dies habe für eine zurückgehende Nachfrage bei der Fluchtwährung Yen gesorgt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,62 64,38 +0,4% 0,24 +7,2% Brent/ICE 69,87 69,53 +0,5% 0,34 +6,1%

Die Ölpreise gaben bereits den dritten Handelstag in Folge nach. Auslöser waren die offiziellen US-Lagerdaten. Diese haben sich nach dem zuletzt gesehenen Rückgang wieder erhöht. Sie stiegen nach Angaben der Energy Information Administration um 1,643 Millionen Barrel, während Analysten einen Anstieg um 1,4 Millionen Barrel prognostiziert hatten. Schon die Daten der privaten American Petroleum Institute (API) hatten am Vorabend von einen Lageraufbau bei Erdöl gezeigt, allerdings einen deutlich höheren. Zudem liegt die Ölproduktion in den USA weiterhin auf Rekordniveau. Der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI gab zum US-Settlement um 1,3 Prozent auf 64,38 Dollar nach, für Brent ging es um 0,8 Prozent auf 69,53 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.327,80 1.325,00 +0,2% +2,80 +1,9% Silber (Spot) 16,32 16,30 +0,1% +0,02 -3,6% Platin (Spot) 939,45 938,50 +0,1% +0,95 +1,1% Kupfer-Future 3,01 3,00 +0,4% +0,01 -9,1%

Der Goldpreis blieb mit dem anziehenden Greenback und den positiven US-Daten unter Druck und fiel zum US-Settlement auf den tiefsten Stand seit einer Woche. Die Feinunze verlor weitere 1,3 Prozent auf 1.324 Dollar. Dazu kamen noch die geopolitischen Entspannungssignale, die zusätzlich an der Attraktivität des Edelmetalls genagt hätten, so ein Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AUSSENPOLITIK USA

Die USA wollen ihren finanziellen Anteil an den Friedensmissionen der UNO herunterfahren. Er solle von 28,5 Prozent auf 25 Prozent reduziert werden, kündigte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, an. Die Lasten müssten "gleichmäßiger" zwischen den Mitgliedstaaten verteilt werden, forderte sie.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump ersetzt Veteranenminister David Shulkin durch seinen Leibarzt Ronny L. Jackson. Shulkin war wegen einer teuren Reise und Missständen im riesigen Veterananministerium in die Kritik geraten. Jackson wurde im Januar durch sein Lob für Trumps körperliche und geistige Verfassung bekannt.

US-NOTENBANK

Nach Aussgage des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, steigt die Inflation schneller als einige Kennzahlen vermuten lassen. Das gibt der US-Notenbank Spielraum, um ihre Zinsen weiter schrittweise anzuheben.

NETFLIX

Die frühere Nationale Sicherheitsberaterin von Ex-US-Präsident Barack Obama, Susan Rice, geht in den Aufsichtsrat des US-Streamingdienstes Netflix.

UBER

Der Leiter der Uber-Sparte für selbstfahrende Lastwagen verlässt laut einem Medienbericht den US-Fahrdienstleister. Nachdem er die Sparte Uber Freight seit Ende 2016 geleitet habe, gebe Lior Ron seinen Führungsposten in dem in San Francisco ansässigen Unternehmen auf, berichtete der Nachrichtensender CNBC unter Berufung auf Rons Profil beim Karriere-Netzwerk LinkedIn. Uber gab zunächst keine Stellungnahme dazu ab.

