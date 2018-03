FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA findet am Rentenmarkt wegen Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: Wegen Karfreitag findet in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, den USA, Hongkong und Australien kein Börsenhandel statt.

MONTAG: Am Ostermontag findet an den Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Hongkong und Australien kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im März wieder zugenommen haben. Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,6 Prozent gestiegen ist. Im Februar waren es nur 1,2 Prozent gewesen. Ursache dürfte zumindest teilweise die vergleichsweise frühe Lage des Osterfestes gewesen sein, das in diesem Jahr auf den März fällt. Inflationsdruck dürfte im März sowohl von den Energie- als auch von den Nahrungsmittelpreisen gekommen sein. Erdöl der Sorte Brent hat sich im Monatsverlauf um 7 Prozent verteuert, was sich auch in einem moderaten Anstieg der Kraftstoffpreise widerspiegelte. Inflationsdruck dürfte aber auch von den Kernkomponenten gekommen sein, denn die um das Osterfest herum zu beobachtenden Anstiege bei Reise- und Beherbergungspreisen fallen in diesem Jahr teilweise in den März. Im vergangenen Jahr hatten die Osterferien komplett im April gelegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Tele Columbus AG, Jahresergebnis

07:30 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Jahresergebnis

07:30 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/RIB Software SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Baywa AG, BI-PK

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Isra Vision 0,59 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 09:55 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -17.500 gg Vm zuvor: -22.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,3% zuvor: 5,4% 14:00 Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj -GB 10:30 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,4% gg Vj 2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,4% gg Vj 3. Quartal: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 61,5 zuvor: 61,9 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 102,0 1. Umfrage: 102,0 zuvor: 99,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 8 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.605,60 -0,08 Nikkei-225 21.125,34 0,45 Schanghai-Composite 3.125,09 0,09 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.940,71 -0,25 DAX-Future 11.959,00 0,87 XDAX 11.954,79 0,86 MDAX 25.349,37 -0,55 TecDAX 2.482,60 -2,85 EuroStoxx50 3.331,25 0,43 Stoxx50 2.954,57 0,71 Dow-Jones 23.848,42 -0,04 S&P-500-Index 2.605,00 -0,29 Nasdaq-Comp. 6.949,23 -0,85 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,18 -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Gemischte Signale sehen Händler für den Handelsstart am Gründonnerstag. "Der große Einbruch an Wall Street ist gestern ausgeblieben", sagt ein Händler. Obwohl sich US-Präsident Donald Trump nach dem Handel mit China nun angeblich Amazon vorknöpfen will, erholte sich die Aktie am Vorabend von ihrem Einbruch. Nach über 7 Prozent Minus gingen Amazon mit 4,4 Prozent Verlusten aus dem Handel, nachdem die Sprecherin des Weißen Hauses konkrete Pläne gegen das Unternehmen von sich gewiesen hatte. Facebook, die am Vortag belastet hatten, schlossen sogar 0,5 Prozent im Plus. Netflix fielen dagegen um 5 Prozent. Der Ausverkauf der einst populären "FANG-Stocks" geht damit weiter. Wegen der Nähe des S&P-500-Index zum 200-Tage-Durchschnitt strahle dies aber nicht auf den breiten Markt aus, heißt es. Er schloss nur 0,3 Prozent leichter. Ob Europas Börsen von dieser Stabilisierung profitieren können, bleibt aber offen. "Die letzte Funds Manager Survey von Merrill Lynch hat ergeben, dass Deutschland als der zweitempfindlichste Aktienmarkt weltweit angesichts des weiter laufenden Handelsthemas gesehen wird", so der Händler weiter. Daher dürfte es bei einer Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung im DAX wie üblich überproportional abwärts gehen. Am Morgen wird er zunächst 20 Punkte höher bei 11.960 erwartet. Positiv dürfte eine Fortsetzung der Flucht in defensive Aktien wie Versorger und Haushaltsgüter sein. Die Sektoren Nahrung, Haushalt und Telekom waren auch in den USA Tagessieger mit bis zu 1,7 Prozent Plus. Der fallende Euro sei für Europa aber keine Hilfe, heißt es weiter.

RÜCKBLICK:Etwas fester - Erholt von deutlichen Verlusten haben sich die Aktien aus dem Handel verabschiedet. Übergeordnet stimmte das nach oben revidierte US-BIP freundlich. Stützend wirkten aber vor allem die kräftigen Umschichtungen zum Quartalsende in defensive Aktien; der Versorgersektor schloss fast 3 Prozent höher. Der Kurssturz der US-Technologieaktien hatte am Morgen heftig belastet. In Europa schloss der Index der Technologiewerte daher 2 Prozent im Minus. Die österreichische AMS sackte um fast 10 Prozent ab, STMicro verloren 5,4 Prozent und ASML 4,5 Prozent. Bankenwerte litten unter der immer stärkeren Abflachung der Zinskurve. Dazu drückten Wachstumssorgen nach der jüngsten Abschwächung der Einkaufsmanager-Indizes in Europa sämtliche Konjunkturwerte. Der Preisverfall bei Eisenerz belastete Rohstoffwerte, so Aurubis um 3,4 Prozent - Antofagasta und AngloAmerican verloren bis zu 3,9 Prozent. Nur massive Umschichtungen hinein in defensive Aktien wie Versorger und Hersteller von Haushaltsgütern bremsten den Einbruch der Tech- und Konjunkturaktien etwas ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der DAX konnte die 11.800er-Marke erfolgreich verteidigen. Infineon fielen mit der Schwäche der Technologiewerte um 4 Prozent. Die Titel des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor brachen sogar um 13 Prozent ein, verstärkt durch negative Studien: So hatte Goldman Sachs die Absatzerwartungen für das iPhone gesenkt und das Bankhaus Lampe ging davon aus, dass Apple schneller als befürchtet eigene Konkurrenz-Chips zu den Dialog-Produkten herstellen könnte. Unter den von der Abflachung der Zinskurve leidenden Finanzwerten verloren Commerzbank 1,9 Prozent und Deutsche Bank 1 Prozent. Die Societe Generale unterstrich, dass Anleger aus den zyklischen Aktien herausrotierten und davon anleiheähnliche und defensive Branchen profitierten. RWE stiegen um 1,5 Prozent und Eon um 1,7 Prozent. Bei den defensiven Titeln kletterten Merck KGaA um 2,5 Prozent, Henkel um 2 Prozent und Beiersdorf sogar 3,5 Prozent. Unter Nebenwerten stießen Geschäftszahlen auf unterschiedliche Resonanz: Für HHLA ging es danach um über 9 Prozent abwärts, Hapag-Lloyd legten dagegen 3,7 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem "hektischen" nachbörslichen Handel sprach ein Händler von Lang & Schwarz am Mittwoch. Bei hohen Umsätzen sei viel los gewesen, so der Teilnehmer weiter. Es habe sich allerdings keine klare Tendenz bei einzelnen Sektoren gezeigt. Die Anleger seien "quer durch die Bank" unterwegs gewesen.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Anfänglich sah es nach einer erneuten Abwärtswelle aus, doch die Indizes konnten sich im Verlauf von den Tagestiefs erholen und notierten zwischenzeitlich sogar leicht im Plus. Allerdings hinkten die Technologie-Werte erneut hinterher. Besser als erwartete Daten zur US-Konjunktur im vierten Quartal untermauerten die Einschätzung vieler Investoren, dass die Weltwirtschaft weiterhin brummt, so ein Teilnehmer. Daher könne auch nicht von einer Trendwende am Aktienmarkt gesprochen werden. Die Facebook-Aktie gewann nach zuletzt starken Abgaben 0,5 Prozent. Das Soziale Netzwerk teilte mit, Datenschutzeinstellungen neu gestalten zu wollen. Damit will das Unternehmen möglichen Schritten zur Regulierung offenbar zuvorkommen. Amazon verloren 4,4 Prozent. Auslöser waren Spekulationen, wonach das Weiße Haus gegen die wachsende Dominanz des Konzerns vorgehen könnte. Die Sprecherin des Weißen Hauses dementierte. Mit den Aussagen erholte sich die Amazon-Aktie leicht. Nach einem Unfall mit einem

