Muehlhan AG: Muehlhan veröffentlicht Jahresergebnis 2017 DGAP-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis Muehlhan AG: Muehlhan veröffentlicht Jahresergebnis 2017 29.03.2018 / 08:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Muehlhan veröffentlicht Jahresergebnis 2017 - Muehlhan Gruppe setzt kontinuierlichen Aufwärtstrend der letzten Jahre fort - Umsatz von EUR 247,7 Mio. und EBIT von EUR 8,5 Mio. am oberen Ende der Erwartungen - Dividende von EUR 0,08 pro Aktie wird vorgeschlagen Hamburg, 29. März 2018 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) hat im Jahr 2017 ihren kontinuierlichen Aufwärtstrend der letzten Jahre fortgesetzt. Bei erwartungsgemäß leicht gesunkenen Umsatzerlösen von EUR 247,7 Mio. stieg das EBIT um 24 % auf EUR 8,5 Mio. Die EBIT Marge konnte damit von 2,7 % auf 3,4 % gesteigert werden. Der Konzernjahresüberschuss erhöhte sich um 64 % auf EUR 4,6 Mio. Nach Fremdanteilen wurde im Berichtsjahr 2017 ein den Eigenkapitalgebern zustehendes Ergebnis von EUR 4,1 Mio. und damit mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr erwirtschaftet. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit entwickelte sich mit EUR 15,4 Mio. im Vergleich zu EUR 8,9 Mio. im Vorjahr ebenfalls positiv. In der geographischen Betrachtung zeigt sich für das Berichtsjahr in Europa eine Umsatzsteigerung um 3 % auf EUR 192,5 Mio. Das EBIT stieg trotz eines durch einen Lieferanten verursachten Schadensfalls in den Niederlanden, überproportional von EUR 4,9 Mio. im Vorjahr auf EUR 7,5 Mio. Im Nahen Osten reduzierten sich die Umsatzerlöse deutlich um EUR 9,0 Mio. auf EUR 20,8 Mio., im Wesentlichen durch die Blockade des Emirats Katar. Das EBIT dieser Region hat sich dagegen auf EUR 1,3 Mio. fast verdreifacht. In Nordamerika lag der Umsatz mit EUR 21,1 Mio. um EUR 5,8 Mio. unter dem Vorjahr. Das EBIT konnte dagegen um EUR 0,8 Mio. auf EUR 2,1 Mio. gesteigert werden. Im Rest der Welt wurden mit Öl- & Gasprojekten Umsatzerlöse von EUR 13,2 Mio. bei einem EBIT von EUR 1,4 Mio. erzielt. Im Geschäftsfeld Schiff gab es den erwarteten Umsatzrückgang um EUR 7,3 Mio. auf EUR 56,2 Mio. Durch eine selektivere Auswahl von Nachfolgeprojekten im Rahmen des strikten Risikomanagements konnte bei einem EBIT von EUR 5,7 Mio. die Profitabilität erhöht werden. Das Geschäftsfeld Öl & Gas konnte den Vorjahresumsatz von EUR 63,2 Mio. in einem leicht verbesserten Umfeld auf EUR 73,3 Mio. steigern. Das EBIT sank aufgrund des Margendrucks, des oben genannten Schadensfalls und negativer Fremdwährungseffekte um EUR 4,5 Mio. auf EUR 2,0 Mio. Im Renewables-Geschäftsbereich verringerten sich die Umsatzerlöse leicht um EUR 1,4 Mio. auf EUR 32,6 Mio. Das EBIT konnte dagegen unter anderem durch operative Verbesserungen um EUR 5,5 Mio. auf EUR 3,0 Mio. gesteigert werden. Das Industrie-/Infrastrukturgeschäft verzeichnete einen Umsatzrückgang um EUR 8,1 Mio. auf EUR 85,5 Mio. Das EBIT sank projektbedingt auf EUR 2,3 Mio., nachdem im Vorjahr ein EBIT von EUR 3,3 Mio. erreicht wurde. Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von EUR 0,08 je Aktie (Vorjahr: EUR 0,06 je Aktie) auszuschütten. Muehlhan ist zuversichtlich, dass sich der Aufwärtstrend der Gruppe fortsetzen wird und die Profitabilität weiter verbessert werden kann. Bei einem konstanten Umsatz von rund EUR 250 Mio. wird mit einem leicht steigenden EBIT zwischen EUR 8,5 Mio. und EUR 9,5 Mio. gerechnet. Für alle weiteren Informationen zum Geschäftsjahr 2017 und Einzelheiten zu den Perspektiven für 2018 verweist Muehlhan auf den am 29. März 2018 veröffentlichten Geschäftsbericht. Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen sind in der folgenden Tabelle festgehalten. in EUR Mio. Geschäfts- Geschäfts- jahr 2017 jahr 2016 Ergebnis Umsatzerlöse 247,7 254,3 EBITDA1 16,0 14,2 EBIT2 8,5 6,9 EBT3 6,4 5,4 Konzernergebnis nach nicht 4,1 2,0 beherrschenden Anteilen Ergebnis pro Aktie aus fortgeführten in 0,22 0,09 Geschäftsbereichen EUR Mittelzufluss aus laufender 15,4 8,9 Geschäftstätigkeit Sachanlageinvestitionen 13,2 9,2 Bilanz 31.12.2017 31.12.2016 Bilanzsumme 145,5 146,5 Anlagevermögen4 61,7 53,4 Konzerneigenkapital 65,3 63,7* Konzerneigenkapitalquote in % 44,9 43,5* Mitarbeiter 2017 2016 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) An- 2.929 2.881 zahl * gemäß IAS 8.41 ff angepasst 1 EBITDA: Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit zzgl. Abschreibungen 2 EBIT: Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 3 EBT: Ergebnis vor Steuern 4 Anlagevermögen: Summe langfristige Vermögenswerte abzüglich latenter Steueransprüche Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen und hochwertigen Oberflächenschutz. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 130 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Öl & Gas und Industrie/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-150; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com 29.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 