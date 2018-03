Die Privatbank Berenberg hat Heidelberger Druck mit "Buy" und einem Kursziel von 4 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach etlichen schwierigen Jahren dürfte sich der Druckmaschinenhersteller ebenso erholen wie Konkurrent Koenig & Bauer, schrieb Analyst Alexander O?Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Gründe dafür seien die steigende Nachfrage in der globalen Verpackungsindustrie, die wachsende Wirtschaft und bessere Unternehmensstrategien. Beide Aktien seien auf dem aktuellen Kursniveau exzellente Anlagemöglichkeiten./gl/ag

Datum der Analyse: 28.03.2018

ISIN DE0007314007

AXC0049 2018-03-29/08:20