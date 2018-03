Washington - US-Präsident Donald Trump hat den in die Kritik geratenen Veteranenminister David Shulkin entlassen. Zum Nachfolger ernannte er überraschend seinen Leibarzt im Weissen Haus, Ronny L. Jackson.

Als Mitglied der Streitkräfte sei Jackson hoch qualifiziert für den Job, erklärte Trump. Er habe aus erster Hand erfahren, welche Opfer Veteranen erbrächten. Der 50jährige Jackson ist Konteradmiral der Marine. Er muss vom Senat bestätigt werden.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the ...

Den vollständigen Artikel lesen ...