Veränderungen im Vorstand der MPC Capital AG DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen im Vorstand der MPC Capital AG 29.03.2018 / 08:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veränderungen im Vorstand der MPC Capital AG - Dr. Karsten Markwardt und Dr. Philipp Lauenstein ergänzen Vorstandsteam der MPC Capital AG - Constantin Baack gibt CFO-Posten ab und konzentriert sich im Vorstand auf Shipping-Ressort Hamburg, 29. März 2018 - Der Aufsichtsrat der MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) hat mit Wirkung zum 1. April 2018 Dr. Karsten Markwardt (49) und Dr. Philipp Lauenstein (28) zu neuen Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft bestellt. Der promovierte Rechtsanwalt Karsten Markwardt ist bereits seit Anfang 2008 bei MPC Capital tätig und füllt innerhalb des Vorstands das neu geschaffene Ressort Legal & Compliance aus. Philipp Lauenstein, promovierter Betriebswirt, kam 2016 zu MPC Capital und übernimmt die Position des Finanzvorstands. Der bisherige CFO Constantin Baack (39), der nach dem Weggang von Peter Ganz zum 31. Dezember 2017 zusätzlich das Shipping-Ressort übernahm, konzentriert sich fortan auf die maritimen Aktivitäten der Gesellschaft. Unverändert bleiben die Rollen von Vorstandssprecher und CEO Ulf Holländer (59) sowie von Dr. Roman Rocke (42), zuständig für die Bereiche Sales, Real Estate und Infrastructure. Dr. Axel Schroeder, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MPC Capital AG: "Mit der Erweiterung des Vorstands auf fünf Mitglieder tragen wir der breiten Aufstellung der MPC Capital als diversifizierter Asset Manager Rechnung. Ich bin froh, dass mit Karsten Markwardt und Philipp Lauenstein zwei erfahrene und kluge Köpfe in den Vorstand der Gesellschaft vorrücken." Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG, ergänzt: "Der Ausbau der einzelnen Asset-Bereiche erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit durch das Top-Management. Mit der neuen Führungsstruktur sehen wir uns für die vor uns liegenden Herausforderungen bestens gerüstet. Ich freue mich sehr auf eine intensive Zusammenarbeit in der neuen Besetzung." Über die MPC Capital AG Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 260 Mitarbeiter. Kontakt MPC Capital AG Stefan Zenker Leiter Investor Relations & Public Relations Tel. +49 (40) 380 22-4347 E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

