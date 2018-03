Nestle verkauft sein Wassergeschäft in Brasilien an die Grupo Edson Queiroz S&T - 2017 EBITDA 68,1 Mio (GG 34,4 VJ) , Umsatzwachstum von 75% , Div 0,13 (GG 0,10 VJ) Kreise: Japanische Softbank will ein Viertel von Swiss Re Deutsche-Bank-Chef Cryan gibt sich kämpferisch - 'kein Dissens' Linde -Praxair-Fusion: Investoren können bis Ende der Woche Interesse an Unternehmensteilen bekunden, HB S. 26 Manz AG rechnet mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung für 2018 Nemetschek: Hervorragendes GJ 2017 - Starkes Wachstum bei hoher Profitabilität in 2018 - Wachstumsziel 2020: >600 Mio Euro Umsatz RIB Software - 2017 net 18,4 Mio (Prog 19,9) , bestätigt Prognose für 2018 SURTECO...

