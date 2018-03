Nord- und Südkorea haben ein Treffen von Machthaber Kim Jong Un und Präsident Moon Jae In am 27. April vereinbart. Es wäre das dritte derartige Treffen in der Geschichte.

Vertreter Süd- und Nordkoreas haben Gespräche zur Vorbereitung für ein geplantes Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern am 27. April aufgenommen. Im Mittelpunkt der Vorgespräche im Grenzort Panmunjom am Donnerstag stehen der Zeitplan und die Themen für das Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Moon will ...

