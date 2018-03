Hinweise auf steigende Reserven der USA belasten den Ölpreis kaum noch. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Donnerstagmorgen 69,86 Dollar.

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am Morgen bei 69,86 US-Dollar gehandelt. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 64,62 Dollar.

Am ...

