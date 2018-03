Freiburg - Die Aevis Victoria-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017 insbesondere dank der Übernahme der Genfer Klinik Beaulieu mehr umgesetzt. Das operative Ergebnis konnte nicht ganz so deutlich verbessert werden und so ging die Marge zurück. Aevis will im laufenden Jahr weiter wachsen und über Sparmassnahmen profitabler werden. Den Aktionären wird eine zum Vorjahr unveränderte Dividende vorgeschlagen.

Der Gesamtumsatz der im Healthcare-Bereich und in der Luxushotellerie tätigen Gruppe stieg im Berichtsjahr deutlich um knapp 12% auf 663,1 Mio CHF. Dies sei hauptsächlich auf die verbuchten Einnahmen der Ende 2016 übernommenen und im vergangenen Jahr erstmals über zwölf Monate konsolidierten Genfer Klinik Beaulieu zurückzuführen, teilt Aevis am Donnerstag mit. Der Nettoumsatz (ohne Arzthonorare) wird mit 582,5 Mio CHF (517,1 Mio) angegeben.

Marge geht zurück

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA steigerte Aevis weniger deutlich als den Umsatz um 6,4% auf 79,4 Mio CHF. Es kletterte somit nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...