Die Transistorsysteme verfügen über eine schnelle Regelung mit linearer Steuerung und ermöglichen so ein präzises und wiederholgenaues Arbeiten. Möglich sind drei Betriebsarten (was wird geregelt): Konstante Spannung, konstanter Strom oder konstante Leistung, wodurch sich der Schweißprozess flexibel auf die jeweiligen Anwendungen abstimmen lässt. Die Stromversorgung liefert bis zu 5 Schweißimpulse pro Sekunde und kann auch in Automatisierungslösungen integriert werden. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...