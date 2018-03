Die Grünen im Berliner Stadtteil Lichtenberg haben die Prüfung von solaren Radwegen gefordert. Die Technik dafür soll Solmove liefern. Das Potsdamer Start-up entwickelt einen Solar-Teppich, der auf den Asphalt aufgeklebt wird.Solare Fahrradwege könnten in Berlin bald Wirklichkeit werden. Mitte des Monats haben Bündnis 90/Die Grünen einen entsprechenden Antrag zur Prüfung im Bezirksparlament Berlin-Lichtenberg eingebracht. Er wurde er in zwei Ausschüsse überwiesen. "Die Überweisung zeigt, dass die meisten Fraktionen Diskussionsbedarf haben, was bei diesem Thema nicht verwundert", sagte der Grünen-Kreisvorsitzende ...

