Tagesgewinner war am Mittwoch FE Ltd mit 9,09% auf 0,02 (12% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 14,29%) vor Klondike Gold mit 7,14% auf 0,15 (79% Vol.; 1W 7,14%) und Scout24mit 4,23% auf 37,00 (157% Vol.; 1W 0,05%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -51,35% auf 0,27 (442% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -51,00%), Medigene mit -8,42% auf 13,48 (84% Vol.; 1W -17,40%), SLM Solutions mit -7,75% auf 31,55 (210% Vol.; 1W -4,25%) Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (43331,97 Mio.), HSBC Holdings (32463,14) und BP Plc (26643,03). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Lukoil (539%), SolarWorld (442%) und Thorpe (427%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver Standard Resources mit...

