Die DZ Bank hat die Aktie von Dialog Semiconductor von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und ihren fairen Wert von 29,18 auf 20,50 Euro gesenkt. Analyst Harald Schnitzer erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seinen Risikoabschlag für den Apple-Zulieferer. Die Unsicherheit nehme zu, ob Apple verstärkt auf die Eigenproduktion von Komponenten setzten und deutlich weniger Aufträge an Zulieferbetriebe vergeben werde./ag/edh Datum der Analyse: 29.03.2018

