Die polarisierende Gas-Pipeline Nord Stream 2 ist in Europa äußerst umstritten. Seit geraumer Zeit gibt es immer mal wieder Wasserstandsmeldungen, die über ein für und wider innerhalb des Genehmigungsverfahrens berichten.



Doch heute konnte Nord Stream 2 einen kleinen Teilerfolg feiern: Denn zumindest Deutschland hat nun die Genehmigung für den inländischen Bauabschnitt erteilt.

Was ist genau passiert?

Genauer gesagt haben das Bergamt in Stralsund sowie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie dem Nord Stream 2-Vorhaben grünes Licht signalisiert. Weder Belange der Schifffahrt noch des Umweltschutzes würden hierzulande durch die Ostseepipeline tangiert, so die entsprechenden Ämter.



Laut ergänzenden Äußerungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...