Wirklich überraschend waren die Ergebnisse nicht, welche die Münchener Beteiligungsgesellschaft Aurelius (WKN:A0JK2A) am Mittwoch für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben hat.



Die vorläufigen Zahlen wurden bereits vor zwei Wochen veröffentlicht. Dennoch lohnt sich ein erneuter Blick, vor allem da zum ersten Mal ein geprüfter Wert des Portfolios vorliegt.

Diese Zahlen bestätigen das Rekordergebnis

Klar war bereits, dass Aurelius ein Rekordergebnis erreichen wird. Das große Geld wird die Beteiligungsgesellschaft immer mit dem Verkauf seiner sanierten Portfoliounternehmen machen und so waren es auch die Rekordverkäufe von SECOP und Getronics sowie der weitere wichtige Verkauf der Tochter Studienkreis, die mit ihren Verkaufserlösen in Höhe von insgesamt ...

