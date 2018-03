Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aena nach Jahreszahlen von 172 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des spanischen Flughafenbetreibers hätten nur zu geringen Anpassungen seiner Prognosen geführt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An seiner Einschätzung der Aktie änderten sie nichts./edh/ag Datum der Analyse: 29.03.2018

ISIN: ES0105046009