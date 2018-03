ADVA Optical Networking SE / VERBUND setzt bei der Umsetzung seiner Erneuerbare-Energien-Strategie auf ADVA FSP 3000 . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Österreichs führender Stromanbieter investiert in nachhaltige, zukunftssichere Lösung Wien, Österreich. 29. März 2018. Wie ADVA (FSE: ADV) heute bekanntgab, setzt VERBUND, Europas größter Wasserkraftstromerzeuger, ADVAs Plattform FSP 3000 ein, um sein Kernnetz fit für die Zukunft zu machen. Die neue Lösung basiert auf der flexiblen Glasfaserübertragungstechnologie von ADVA, und erhöht die Kapazität der nationalen Infrastruktur von VERBUND auf 10 Gbit/s. Verbindungen zwischen eigenen Rechenzentren können ab sofort mit 100 Gbit/s realisiert werden. Die Technologie unterstützt VERBUND beim Erreichen des selbstgesteckten Ziels, den gesamten Strom in Österreich aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen. Die ADVA FSP 3000-Plattform, die vor Kurzem von Layer123 mit dem Network Transformation Award für die branchenweit beste Energieeffizienz ausgezeichnet wurde, ist hervorragend geeignet, um dieses Unterfangen zu unterstützen. Neben einem geringen Energieverbrauch überzeugt die Plattform mit einem modularen Aufbau, der VERBUND ein hohes Maß an Skalierbarkeit sichert und dabei unterstützt, sowohl heute als auch in Zukunft zuverlässig nachhaltige Energie zu liefern. Die komplett vom FSP Network Manager verwaltete Lösung verfügt zudem über die Transportschichtverschlüsselung von ADVA und die Synchronisationslösung von Oscilloquartz. Die Technologie wurde vom langjährigen ADVA-Partner SPL Tele geplant und erfolgreich integriert. "Dank der Unterstützung von ADVA und SPL Tele konnten wir unsere IT reibungslos auf ein sicheres, flexibles und kapazitätsstarkes Netz umstellen. Diese Aufrüstung war unerlässlich, um sicherzustellen, dass kritische Anwendungen für unsere Kunden rund um die Uhr verfügbar sind, und um die Einführung der erneuerbaren Energien voranzutreiben", so Friedrich Haberfellner, Senior Planner bei VERBUND. "Da Skalierbarkeit eines unserer Hauptkriterien war, fiel unsere Wahl sofort auf die ADVA FSP 3000. Jetzt ist unser Glasfaser-Backbone in alle Richtungen zukunftssicher und kann die neuesten SAN-Standards wie 32-GBit/s-Fibre-Channel-Technologie unterstützen. Ein weiterer, entscheidender Vorteil ist der FSP Network Manager, der jedes Element des Systems steuert und seine Funktionalität überwacht, einschließlich unseres neuen, auf Oscilloquartz-Technologie basierenden Synchronisationsnetzes. Doch der wirklich ausschlaggebende Erfolgsfaktor bei dieser Implementierung war die Unterstützung, die die Teams von ADVA und SPL Tele bereitstellten. Ihre Ingenieure teilen unsere Leidenschaft: Wir alle möchten Mehrwert schaffen und eine nachhaltige Zukunft aufbauen." Die ADVA FSP 3000, die von Layer123 für ihre hervorragende Energieeffizienz ausgezeichnet wurde, unterstützt Kunden dabei, trotz des stetig wachsenden globalen Datenverkehrs ambitionierte Energieziele zu erreichen. Die Plattform sorgt dafür, dass die Infrastruktur von VERBUND hohe Kapazität zur Verfügung stellt, gleichzeitig aber extrem wenig Energie verbraucht. Die neue Lösung erhöht nicht nur die Geschwindigkeit des Netzes drastisch, sondern vereinfacht auch den Betrieb enorm, da die Verwaltung der gesamten Infrastruktur zentralisiert durch den FSP Network Manager erfolgt. Dies erleichtert die Überwachung und Wartung und beschleunigt die Bereitstellung neuer Anwendungen. Dank des skalierbaren, modularen Designs der Plattform ist die Investition von VERBUND abgesichert und das Unternehmen in der Lage, sich auf künftiges Wachstum vorzubereiten. Darüber hinaus ist die neue Lösung mit der OSA 5420 von Oscilloquartz ausgestattet, die präzise Phasen- und Frequenzsynchronisation für Netztechnologien der Zukunft bietet. Mit der integrierten Sicherheitstechnologie ConnectGuard von ADVA ist außerdem sichergestellt, dass die höchst sensiblen Daten des Energieversorgers zuverlässig geschützt werden. "Durch die Implementierung unserer FSP 3000-Plattform hat VERBUND sich die nötige Netzkapazität, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit verschafft, die es zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie und seiner Vision einer sauberen Energiezukunft benötigt. Dank der durch unseren FSP Network Manager gewährleisteten hohen Ausfallsicherheit und der nativen Fähigkeit, auf 100 Gbit/s und mehr zu skalieren, spielt die neue Infrastruktur von VERBUND eine tragende Rolle beim Vorhaben des Unternehmens, in Österreich einen noch größeren Anteil an Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen", kommentiert Andreas Jelinek, Senior Director, Sales, Eastern Europe bei ADVA. "Da VERBUND ein wichtiger Energieversorger ist, musste für einen nahtlosen Ablauf mit möglichst wenig Betriebsunterbrechungen gesorgt werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Team von VERBUND und den Ingenieuren von SPL Tele konnten wir die Implementierung mit minimaler Ausfallzeit realisieren. Das Team von VERBUND ist mit voller Leidenschaft dabei, wenn es darum geht, fortschrittliche Technologie einzusetzen, um Exzellenz, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen. Aus diesem Grund hat es auch in unsere Sicherheitstechnologie ConnectGuard zur Verschlüsselung auf der physikalischen Schicht sowie in die neueste Synchronisationslösung unseres Oscilloquartz-Teams investiert. Wir sind stolz, dass unsere Innovation VERBUND hilft, seine Services auf die nächste Stufe zu heben." "Diese so dringend benötigte Aufrüstung des Netzes erfolgreich abzuschließen, war eine spannende Herausforderung für unser Team. Untermauert wurde das Projekt durch unsere enge Beziehung zu ADVA und die Einigkeit mit VERBUND darüber, dass man sich niemals mit dem Zweitbesten zufriedengeben darf. Dadurch waren wir in der Lage, die Implementierung reibungslos und innerhalb eines sehr kurzen Wartungszeitfensters erfolgreich umzusetzen", so Kurt Sperk, Division Manager bei SPL Tele. 