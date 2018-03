davon resultieren 0,3 Mio. EUR aus dem operativen Geschäft und 1,2 Mio. EUR aus den Erträgen aus veräußerten Geschäftsfeldern. In den fortgeführten Bereichen wuchs der Umsatz von 50,8 Mio. EUR auf 55,7 Mio. EUR , das EBIT verbesserte sich von -3,6 Mio. EUR auf +0,5 Mio. EUR. Das Eigenkapital stieg nach zwei erfolgreichen Kapitalerhöhungen von 7,5 Mio. EUR auf 19,2 Mio. EUR, die Eigenkapitalquote erreichte 55,9% (2016: 33,9%). Der vollständige, heute veröffentlichte Geschäftsbericht ist über folgenden Link abrufbar: http://www.sporttotal.com/wp-content/uploads/2018/03/SPORTTOTAL-AG_Geschäftsbericht-2017.pdf Geschäftsbereiche ermöglichen hohes Wachstum auf solider Grundlage CEO Peter Lauterbach: "Wir haben uns von allen Bereichen getrennt, in denen wir nicht der beste Eigentümer zu sein glauben. Gleichzeitig haben wir ein neues Geschäftsmodell entwickelt, das SPORTTOTAL erheblich wertvoller gemacht hat - und auch künftig wertvoller machen soll. Nicht zuletzt ist uns im Jahr der Transformation bei Umsatz und Ergebnis eine Punktlandung gelungen." Die SPORTTOTAL-Gruppe ist nach der Transformation im vergangenen Jahr ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) agiert. Alle Geschäftsbereiche sind profitabel. "Unser DIGITAL-Bereich mit sporttotal.tv bietet immense Wachstums-Chancen mit hochattraktiven Margen und sehr gut planbaren Mittelzuflüssen über lange Zeiträume. 2018 wollen wir mit sporttotal.tv die Basis für eine Expansion in weitere Sportarten und für eine Internationalisierung schaffen", hebt Lauterbach hervor. Dafür werde das Unternehmen kräftig investieren, verschiedene Pilotprojekte starten und Tests durchführen. Die SPORTTOTAL AG will mit sporttotal.tv in Europa die größte Videoplattform im Amateursportbereich werden - inklusive Zusatz-Features (Analytics), interaktiver Funktionen und einer stetig wachsenden Community. Im Geschäftsbereich VENUES verfügt SPORTTOTAL über eine einzigartige Expertise - ein Projektgeschäft mit geringen Fixkosten und sehr attraktiven Margen. Immer wieder gewinnt SPORTTOTAL Ausschreibungen gegen internationale Großkonzerne. Der Bereich LIVE steht für gesicherte, gut planbare Umsätze. Auch wenn die in diesem Bereich erzielbaren Renditen und absoluten Erträge überschaubar sind, bleibt dieses Geschäft aufgrund der extrem niedrigen Kapitalintensität und des geringen Risikos interessant. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital ist in diesem Bereich beachtlich. "So kombiniert SPORTTOTAL durch seine neue Struktur schnell skalierbare Umsätze und Erträge bei hoher Fixkostendegression mit strukturell profitablen und gut planbaren Umsätzen und Erträgen", so Lauterbach. Guidance: Management strebt starkes Umsatz- und Ertragswachstum an SPORTTOTAL erwartet für das Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 50-70 Mio. EUR. und ein EBIT zwischen -3 Mio. EUR und 3 Mio. EUR. Dabei dürfte das Umsatzvolumen aus inzwischen veräußerten Geschäftsbereichen (14 Mio. EUR in 2017) durch organisches Wachstum ausgeglichen werden können. Die Bandbreite ergibt sich einerseits aufgrund der Besonderheiten des internationalen Projektgeschäfts. Das für 2018 geplante Großprojekt Nalschik ist zwar bereits vorvertraglich abgesichert. Dennoch bestehen hier - wie auch bei den weiteren aktuell in aussichtsreichen Verhandlungen befindlichen Projekten - Unsicherheiten hinsichtlich der Terminierung des endgültigen Vertragsabschlusses und somit der frühestmöglichen Aufnahme der Projektarbeiten. Insoweit können Art und Umfang der jeweils noch in 2018 durchführbaren Projektarbeiten und entsprechend deren voraussichtlicher Einfluss auf die Ertragslage des Konzerns selbst bei bereits weit fortgeschrittenem Verhandlungsstand (wie im Falle des Projekts in Nalschik) nicht abschließend beurteilt werden. Andererseits liegt der Schwerpunkt bei der potenzialstarken sporttotal.tv gmbh auch 2018 noch im Aufbau von Reichweiten, von zusätzlichen Features und der Monetarisierung. Hier kann es für die langfristige Wertentwicklung des Unternehmens sinnvoll sein, kurzfristige Kostenbelastungen zu akzeptieren. Für das Management ist die erwartete fundamentale und langfristige Wertentwicklung maßgeblich. Vor diesem Hintergrund ergeben sich sowohl für den Umsatz als auch für das EBIT größere Bandbreiten als üblich. Für 2019 geht das Management aktuell von Umsätzen in Höhe von 70 bis 80 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 7 - 9% aus. Die Schwelle zu einem Umsatz in Höhe von mindestens 100 Mio. EUR wird aus heutiger Sicht im Jahr 2020 überschritten - bei einer EBIT-Marge von mindestens 10%. In Anbetracht der immensen Marktpotentiale, die insbesondere der DIGITAL-Bereich bietet, ist diese Einschätzung aus Management-Sicht zurückhaltend. Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC Zurich 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull, VW oder Deutsche Post AG und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 