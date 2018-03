Bonn - Die EWU-Inflationsrate ist im Februar deutlich von 1,3% auf 1,1% gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Dagegen habe sich bei der Kerninflationsrate wie im Vormonat ein Wert von 1,0% ergeben. Ursächlich für die rückläufige Headline-Inflationsrate sei insbesondere ein kräftiger Rückgang bei der Vorjahresveränderungsrate der Nahrungsmittelpreise von 1,9% auf 1,0% gewesen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Inflationsrate im Februar ihr Jahrestief verzeichnet habe. In den nachfolgenden Monaten sollte es basisbedingt zu einem gewissen Anstieg kommen, da der Ölpreis im letzten Frühjahr/Sommer auf einem spürbar niedrigeren Niveau gelegen habe als derzeit. Im weiteren Jahresverlauf sollte sich dann der zunehmende Auftrieb bei den Löhnen schrittweise in einer anziehenden Kerninflation niederschlagen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten an ihrer Prognose festhalten, dass die EWU-Inflationsrate in diesem Jahr leicht auf 1,6% steige und 2019 dann auf diesem Niveau verharre. (Perspektiven April 2018) (29.03.2018/alc/a/a)

