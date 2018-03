Der deutsche Leitindex hat auch am Mittwoch einen wilden Handelstag erlebt. Zeitweise fiel der DAX unter die Marke von 11.800 Punkten. Am Nachmittag setzte dann allerdings eine Erholungsbewegung ein und der DAX konnte einen Großteil seiner Verluste wettmachen. Am Ende lag er bei 11.941 Punkten. Das ist ein Minus von 0,3 Prozent. Marktidee: RWEDie Energiebracnhe stellt sich momentan neu auf. Zuletzt gab es vermehrt Spekulationen über eine Fusion von RWE und E.ON. Klar ist, dass E.ON die RWE-Tochter Innogy kauft. Die Aktie von RWE profitierte in den vergangenen Wochen deutlich von den Veränderungen. Aus charttechnischer Sicht könnte die Rallye durchaus weiter gehen.