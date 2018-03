ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. ETFs auf Aktien zählen nicht erst seit Jahresbeginn zu den Lieblingen der Anleger. Die Aktien welcher Regionen dabei die höchsten ETF-Mittelzuflüsse verzeichnen, verrät Sophia Wurm, ETF Advisory der Commerzbank, in der aktuellen Ausgabe von ideasTV.