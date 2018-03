Original-Research von EQUITS GmbH (29.03.2018) Viscom AG_Empfehlung: Halten DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose Original-Research von EQUITS GmbH (29.03.2018) Viscom AG_Empfehlung: Halten 29.03.2018 / 09:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Research-Boutique EQUI.TS GmbH erwartet für Viscom AG - 2018 wird ein Jahr der Investitionen Das Geschäftsjahr 2017 war ein Rekordjahr. Die im Laufe des Jahres 2017 angehobenen Erwartungen des Managements und unsere Einschätzung wurden realisiert. Von der kräftigen Gewinnausweitung sollen auch die Aktionäre mit einer rekordhohen Ausschüttung von EUR 0,60/Aktie profitieren. Das Management veröffentlichte am 21.03.2018 eine, wie in der Vergangenheit als "realistische Zielstellung" qualifizierte Guidance und bekräftigte anlässlich des Analystentreffens, dass die wesentlichen Trends in den Kundenmärkten, wie auch im Geschäftsgang der Hannoveraner grundsätzlich, intakt sind. Insbesondere seien keine Irritationen aus und in den USA zu spüren. Gleichwohl, die politischen Unwägbarkeiten rund um Welthandel, NAFTA etc. nehmen zu. Unsicherheiten auf der koreanischen Halbinsel und in China würden u.E. eine große Kundengruppe betreffen - also Viscom spürbar treffen. Die "Book-to-bill-Ratio" (31.12.17) deutet mit 102 % auf eine Expansion in 2018 hin. Das Q1/18 dürfte u.E. ggü. Q1/17 auf "Normalniveau" sinken, was wir nicht als Trendwende qualifizieren. Das nachjustierte Plan-EBIT der aktuellen EQUI.TS-Schätzung für 2018 sehen wir bei EUR 13,1 Mio. (Marge: 13,9 %). Uns erscheint ein EPS in Höhe von EUR 1,02 (Vj. EUR 1,02/Aktie) realistisch, wenn wir unterstellen, dass kräftigen Investitionen auf grundsätzlich freundliche Nachfrageaussichten treffen und die jüngsten Eintrübungen der industriespezifischen Frühindikatoren (ZEW, ifo) nur vorrübergehender Natur sein werden. Wir gehen 2018 von einer vorrübergehenden Profitdelle aus, der Zielkurs sinkt etwas. Erhöhte Unsicherheit + Wachstumsverlangsamung = Halten-Empfehlung. Kontakt: Thomas J. Schießle EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 1 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 www.equits.de 29.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 670277 29.03.2018

