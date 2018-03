Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Jahresteuerung in Sachsen steigt auf 1,5 Prozent

Der Inflationsdruck in Sachsen hat im März zugenommen. Wie das Statistische Landesamt meldete, stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,5 Prozent. Im Februar hatte der Anstieg 1,3 Prozent betragen. Ursache für die anziehende Teuerung dürfte zumindest teilweise die vergleichsweise frühe Lage der Osterferien gewesen sein, die in diesem Jahr im März beginnen. Im Vorjahr lagen sie im April. Zu den Ferienterminen steigen die Preise für Pauschalreisen und Hotelübernachtungen. Im nächsten Monat dürfte die Teuerungsrate deshalb wieder nachlassen.

Scholz lehnt Diesel-Abwrackprämie und Abschaffung von Hartz IV ab

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) lehnt eine Abwrackprämie für alte Dieselautos ab. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, es sei nicht Aufgabe des Staates, finanzielle Anreize zu geben, damit mehr saubere Diesel auf der Straße fahren. Seiner Ansicht nach ist es die "Aufgabe der Industrie, Fahrzeuge zu entwickeln, mit denen die geltenden und künftigen Regeln für saubere Luft befolgt werden."

Ex-Spion Skripal schon zu Hause in Kontakt mit Nervengift gekommen

Der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal ist laut britischen Ermittlern zuerst in seinem Haus mit einem Nervengift in Kontakt gekommen. An der Haustür sei "die bislang höchste Konzentration" der Substanz nachgewiesen worden, teilte die Londoner Polizei mit. Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury südwestlich von London bewusstlos auf einer Parkbank aufgefunden worden. Beide liegen weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand im Krankenhaus.

Drei Begleiter Puigdemonts in Spanien festgenommen

In Spanien sind drei Begleiter des katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont festgenommen worden. Bei zwei Verdächtigen handele es sich um katalanische Polizisten, teilte die spanische Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Sie sollen Puigdemont im Auto begleitet haben, als dieser am Sonntag in Deutschland festgenommen wurde. Ihnen werde vorgeworfen, einem "Kriminellen Unterschlupf gewährt zu haben".

EU-Parlament kritisiert "putschartige" Beförderung Selmayrs

Das EU-Parlament hat die umstrittene Ernennung von Martin Selmayr zum Generalsekretär der EU-Kommission scharf kritisiert. Der Spitzenbeamte sei in einer "putschartigen Aktion" befördert worden, hieß es in einem Resolutionsentwurf des Haushaltskontrollausschusses. Dabei seien die Grenzen des Rechts "gedehnt und möglicherweise sogar überdehnt" worden.

Europarat kritisiert Justizreform in Polen massiv

Der Anti-Korruptionsausschuss im Europarat (Greco) hat die Justizreform in Polen massiv kritisiert und Änderungen gefordert. In einem Bericht beklagte das Gremium "schwere Verletzungen" von Anti-Korruptions-Normen des Europarats. Dies betreffe die neuen Gesetze für den Nationalen Justizrat (KRS), den Obersten Gerichtshof und alle anderen Gerichte des Landes.

Türkei droht mit Angriff auf nordsyrische Stadt Manbidsch

Die Türkei hat erneut mit einer Offensive auf die von der Kurdenmiliz YPG kontrollierte Stadt Manbidsch in Nordsyrien gedroht. Der Nationale Sicherheitsrat in Ankara rief die YPG auf, sich "sofort aus der Region zurückzuziehen". Andernfalls werde die Türkei "nicht zögern, die Initiative zu ergreifen, so wie sie es schon in anderen Regionen getan hat", erklärte das Gremium unter Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Bostic: Inflation reicht aus, um Zinserhöhung zu unterstützen

Nach Aussgage des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, steigt die Inflation schneller als einige Kennzahlen vermuten lassen. Das gibt der US-Notenbank Spielraum, um ihre Zinsen weiter schrittweise anzuheben. Der Preisindex für private Konsumausgaben, der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, hat sich seit November gegenüber dem Vorjahr abgeschwächt.

US-Gericht lässt Klage gegen Trump wegen illegaler geschäftlicher Vorteile zu

Ein US-Bundesgericht hat eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump wegen illegaler ausländischer Zahlungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten seines Unternehmens zugelassen. Richter Peter Messitte wies einen Einspruch gegen die Klage des Bundesstaates Maryland und des Hauptstadtbezirks Washington zurück, beschränkte das Verfahren jedoch auf die US-Hauptstadt.

Trump ersetzt Veteranenminister Shulkin durch seinen Leibarzt

In der Führungsmannschaft von US-Präsident Donald Trump gibt es einen weiteren Wechsel: Trumps Leibarzt Ronny L. Jackson solle den Posten des Veteranenministers von David Shulkin übernehmen, teilte der Präsident mit. Shulkin war wegen einer teuren Reise und Missständen im riesigen Veterananministerium in die Kritik geraten. Jackson wurde im Januar durch sein Lob für Trumps körperliche und geistige Verfassung bekannt.

USA wollen Finanzanteil an UN-Friedensmissionen reduzieren

Die USA wollen ihren finanziellen Anteil an den Friedensmissionen der UNO herunterfahren. Er solle von derzeit 28,5 Prozent auf 25 Prozent reduziert werden, kündigte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York an. Die Lasten müssten "gleichmäßiger" zwischen den Mitgliedstaaten verteilt werden, forderte sie.

Klagen gegen Saudi-Arabien wegen 9/11-Anschlägen rechtmäßig

Ein US-Bundesrichter hat Klagen gegen Saudi-Arabien wegen Unterstützung der Terroranschläge vom 11. September 2001 für rechtens erklärt. Die Beschwerdeführer hätten ihre Vorwürfe gegen das Land nachvollziehbar begründet, erklärte der New Yorker Richter George Daniels und wies damit einen Einspruch Saudi-Arabiens zurück.

Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea am 27. April

Das geplante Gipfeltreffen von Südkoreas Präsident Moon Jae In mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll am 27. April stattfinden. Regierungsvertreter in Seoul gaben das Datum nach Gesprächen hochrangiger Delegationen beider Länder zur Vorbereitung des Treffens im Grenzort Panmunjom bekannt. Das Gipfeltreffen soll demnach ebenfalls in der demilitarisierten Zone stattfinden.

Staatsanwaltschaft: 68 Tote bei Häftlingsaufstand in Venezuela

Bei einem Häftlingsaufstand in Venezuela sind nach Angaben der Behörden fast 70 Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Vorfall in den Zellen einer Polizeiwache in Valencia, der Hauptstadt des nördlichen Bundesstaates Carabobo, seien 68 Menschen gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Vier Staatsanwälte sollten den Vorfall nun prüfen, schrieb Generalstaatsanwalt Tarek William Saab im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex März -0,2% gg Vm; +2,1% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,2% gg Vm: +2,5% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen März -7 (Feb: -10)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: -11

Japan/Einzelhandelsumsatz Feb +1,6% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Feb +0,6% gg Vj

